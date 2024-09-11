全球最薄楊冪都讚！三摺機王炒至38萬？

甫開放預訂已錄逾400萬訂單的話題手機HUAWEI Mate XT終於亮相！作為全球首款三屏摺疊手機，屏幕完全攤開達10.2吋，厚度卻只有3.6mm，屬目前全球最薄摺芒機，連代言人楊冪都激讚。手機同時可變成7.9吋雙屏或6.4吋單屏形態，在天工鉸鏈系統幫助下，業界首次實現內外彎折，鉸鏈抗變形強度達1,900 MPa，雖然具體的壽命次數沒有公布，但足以應付頻繁開合。顏色方面有玄黑、瑞紅兩色選擇，混合了素皮與烏金腰線，賣相奢華！

屏幕除了大，還支援3K解像度、92%屏佔比、16:11顯示比例，更可以全屏進行AI翻譯或AI修圖。拍攝方面，八邊形「星鑽」相機內嵌5,000萬像素主鏡、1,200萬像素超廣角及1,200萬像素潛望長焦鏡頭，支援4K錄影與5.5倍光學變焦。另外一如同門Pura 70 Ultra，它也支援衞星通訊，電量則有5,600mAh，支援50W無線充電功能。此機已於國內接受預訂，統一16GB提供256GB、512GB及1TB三個容量，據知有人偷步出售小量實機，叫價高達38萬，並成功出售5台，估計9月20日上市時炒價仍高達8萬人民幣，難怪被網民笑指為「電子茅台」！

同場加映︰紙感屏幕手機

講到嶄新屏幕技術，同期TCL 50 Pro破格採用「未來紙」3.0技術，其6.8吋NXTPAPER 120Hz FHD+屏幕能一鍵切換四種觀看模式，包括正常、彩色紙、墨水紙及黑白MAX INK模式，帶來如紙張般的舒適閱讀效果，而且開啟後最長待機時間達到26天。內置1億800萬像素主鏡、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭，提供Horizon Lock及Best Shot 2.0拍攝功能，前者確保鏡頭在手機移動時保持水平;後者保存快門前後1秒相片，方便挑選。其餘配置包括MediaTek天璣6300處理器、8GB RAM、512GB ROM及5,010mAh電池。