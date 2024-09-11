張雨綺自爆遭男神于適出軌　疑腳踏五船男女通吃

內地女星張雨綺經歷兩次婚姻失敗育有一對子女，近年佢就頻頻搵小鮮肉男朋友，上月剛被發現疑似同職業籃球員劉子琪撻着，點知尋日（10日）竟喺節目上暗示同內地上位新星于適拍過拖，仲要被對方劈腿，即「帶挈」于適由尋晚開始一直進攻熱搜，更被爆出佢當時係一腳踏五船，私生活極混亂！

張雨綺喺內地節目《脫口秀和Ta的朋友們》中話要訴說「朋友」遭遇，多次叫大家唔好「對號入座」，佢就話當時佢朋友同一個弟弟拍拖，對方日日打電話、寫情詩，過年又去女方屋企拜年，點知佢位「朋友」發現弟弟原來出面仲有一個「大姊」，張雨綺忽然一句：「於是（于適普通話諧音）！分手了嗎？」仲話位弟弟更稱佢「朋友」「算是我二姊」，暗示男方出軌，自己更可能唔係正印，搞到網友食晒花生。因為張雨綺同于適前年就已經被影到拍拖出遊，舉止極親密，同佢口中講嘅「朋友」故事相似。

而身為新一代男神嘅于適，去年憑主演票房衝破25億元人民幣嘅《封神第一部》彈出，憑驚人胸肌人氣飆升，仲剛被任命為中國騎射運動中心副主任，同張雨綺形容嘅「胸肌練得再大也不如胸肌下的那顆良心大」等不謀而合。同時網上即爆出于適疑似一腳踏五船，更有人聲稱于適唔只有「大姊」，更疑似有「大哥」，一口氣10幾個話題攻佔熱搜，花生滿地。

暗爆被出軌嘅張雨綺，就被前夫袁巴元嘅前前妻葛曉倩怒轟佢當年都係「小三」，插足別人感情，依家反道德審判他人。不過張雨綺經理人就否認張雨綺插足前夫舊婚姻一事，晒出同袁巴元嘅聊天記錄截圖，留言：「如圖，且袁先生與雨綺結婚登記前，從未與他人進行過結婚登記。」當中對話內容就見到「阿元」稱識張雨綺前幾個月，就同已經葛曉倩簽分手協議，間接落實二人未有結婚，及澄清張雨綺未有介入二人戀情。

至於于適，有網友分析于適拍拖時間線，2022年5月張雨綺同于適被拍到出門旅遊，當時于適尚未走紅，2023年8月《封神》剛上映，于適就被拍到同一名女子同返屋企。此外，2023年5月，李雲迪富婆前妻華真被爆去劇組探于適班，2023年12月底，于適就流出同《封神》化妝師着浴袍調情相，加埋2024年5月，女星胡連馨爆出20多分鐘裸聊影片，網上亦瘋傳男主角就係于適，感情生活非常豐富。