支嚳儀懶理《中年》是非　自爆冇被公司嗌「briefing」

《中年好聲音》支嚳儀、胡蓓蔚、火火和黃瀅仴今日（11日）與16位參賽者到將軍澳電視城出席《我推的野男Live！》記者會。近日與周吉佩、古淖文和顏米羔從北美完成巡唱回來的支嚳儀，透露比其他隊友更早到多倫多進行實地考察及巡視業務：「因為喺嗰邊我嘅蛋糕店就嚟要開張，而揀選嘅地點好近華人區，所以有好多人認得我，有種好似係屋企樓下，好親切嘅感覺。」笑言預計店舖會在明年過年前開張，又指在巡演期間收到了很多利是。

提到近日一班《中年好聲音》學員是非多多，支嚳儀就表示做好自己本分，其他人得私事就不方便理會。問到有沒有覺得一班學員的私下關係混亂？支嚳儀就笑言：「我啲時間表仲混亂，我啱啱返嚟都仲未調好時差。」又言自己是事業型媽媽，在這個年紀多專注於事業上的發展，又表示對待其他人有好強的邊界感，所以老公都好信任自己：「其實我好純粹，我嚟呢度就係為咗一圓歌手夢，聚埋一齊都係傾音樂多，其他人嘅私事我真係唔係好理解。」問到發生這麼多事，公司有沒有召集一班學員開會？支嚳儀就笑言不知：「起碼我自己冇畀人call入去briefing。」

另外，提到近日王馨平出席活動時表示一班「中年好聲音」學員搶了很多商演工作，對此支嚳儀表示如果覺得壓力大，可以到她的店舖做蛋糕。至於談到被爆出「偷食」緋聞的鄭梓浩，支嚳儀表示與對方只有在工作上合作才會見面，而自己亦沒有對方電話，未能送上關心，而提到孫美賢前晚承認與鄭梓浩有短暫交往，支嚳儀就表示不清楚別人的私事。

同場，曾擔任節目嘉賓的姚子羚早前自爆的心水參賽者是施顯澍和年齡最大的黃志明，今日受訪時兩名參賽者都表示不知道姚子羚看好自己，而施顯澍更表示上次見到姚子羚真人覺得對方好靚女又友善，但未有機會和她單對單聊天，希望下次有機會。