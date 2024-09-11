鍾培生邀日本女星朝比奈彩來港　強調同袁嘉敏冇聯絡

「富三代」鍾培生邀請日本女星朝比奈彩來港拍攝廣告，早前誕下第一胎的朝比奈彩已經極速修身，以紅色裙子亮相，大騷弗爆身材。今次訪港她將會逗留兩日，問到會否不捨得小朋友？她坦言：「當然會好掛住小朋友，但係自己工作同埋家庭會分開，自己相當享受工作。」又指小朋友出世後，還未清楚將來工作的時間表，希望工作、家庭各佔一半時間，或許會想多少少時間放在工作上。

憑串流劇《今際之國的有栖》系列飾演「水雞光」上位的朝比奈彩，透露暫時未有新作品，但對動作片相當有興趣，現在每個星期也會抽4日時間做Gym，為將來有機會拍動作片做好準備。問到可希望來香港拍戲？她說：「雖然擔心語言問題，但有機會當然想來港拍戲，或者可以演一啲冇對白嘅角色，淨係拍動作戲。」

至於鍾培生透露現時積極在日本投資望打進日本市場，講到他最近接受網上訪問，袁嘉敏在他家「作客」傳聞再被舊事重提，他不願多談說：「呢啲都係假新聞，過咗咁多年冇理由再討論不實嘅事實。（覺得不實被詆毀會唔會作出法律行動？）再有發生，我哋會囉，之前係處理得唔好，係應該採取法律行動。（緋聞會唔會影響到你做生意？）唔會，但如果將來有啲不實嘅事實，會用法律途徑去攞返公正。」他又強調與袁嘉敏沒有聯絡，不願再回應。