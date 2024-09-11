金鐘獎︱林依晨惡鬥許瑋甯　劉俊謙露股挑機吳慷仁爭視帝

台灣「第59屆戲劇及節目類金鐘獎」今日公布入圍名單，視帝視后方面，「戲劇類男主角」獎由吳慷仁、柯叔元、傅孟柏、曾敬驊、劉俊謙角逐；而「女主角」獎則由方宥心、郭雪芙、楊貴媚、楊麗音、賈靜雯角逐。

至於「戲劇節目」男配角獎則由李李仁、彭千祐、楊銘威、鄭元暢及羅宏正入選，「女配角」入圍者包括方志友、孫可芳、黃舒湄、楊謹華、鍾瑤。賀軍翔、林依晨及許瑋甯分別憑《不夠善良的我們》角色「迷你劇集（電視電影）」男、女主角獎項，而柯震東亦憑此片競逐「迷你劇集（電視電影）」男配角獎。

本屆典禮以節目、戲劇類分別於10月19、20日兩天舉行頒獎禮，近年串流平台當道，不少迷你劇集不論質量或聲勢都相當旺，其中在《此時此刻》中，小S和吳慷仁上演禁忌床戲，話題十足，而《不夠善良的我們》中，林依晨和許瑋甯的表現不分上下，也令人期待。

對於入圍金鐘視帝，劉俊謙回應表示：「非常感謝金鐘獎評審們對我的肯定，第一次入圍男主角獎真的非常興奮，尤其是可以跟我的好夥伴郭雪芙一起入圍，更令我驚喜！謝謝《此時此刻》團隊，特別謝謝連奕琦導演還有高炳權導演對我的信任。因為《此時此刻》讓我被很多觀眾認識，也聽到很多對『站一個晚上』這個單元的喜愛跟回饋，由衷感謝每一位觀眾。我們頒獎典禮見！」