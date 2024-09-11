梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　天主教儀式舉行喪禮

武打演員梁小龍的歌手前妻黎愛蓮（Irene Ryder），其愛女Anne Leung今日（11日）在社交平台公布母親的死訊，指母親黎愛蓮於9月1日離世，並公布了母親的後事安排。

中英混血兒黎愛蓮活躍於60至70年代，是一名著名的歐西流行曲女歌手，其前夫是著名武打明星梁小龍，二人於1975年結婚。1979年1月，黎愛蓮在尖沙咀的寓所外遭一名兇徒淋潑鏹水襲擊導致毀容，一度暫別樂壇，事年轟動全港。黎愛蓮為植皮及磨皮手術，花逾400萬元整容。事件後，黎愛蓮與梁小龍在80年代初離婚。

各位親友

先母黎愛蓮女士IRENE RYDER痛於主曆2024年9月01日在北區醫院安祥辭世，享壽75歲，先母喪禮將採用天主教儀式進行。

喪禮謹定於10月04日（星期五）座落於大角咀九龍殯儀館地下德望堂設靈，歡迎親戚好友於下午5時至晚上8時半前來致祭。

翌日即10月05日（星期六）上午10時，於柴灣哥連臣角天主教墳場聖十字架小禮堂進行彌撒，上午11時辭靈，隨即出殯靈柩奉移柴灣哥連臣角天主教墳場安葬。

謹此報

孝女 ANNE LEUNG 敬啟