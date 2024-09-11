饒舌天王Diddy性侵男侍應罪成　判罰7.8億

美國饒舌天王Diddy最近官司纏身，被控販賣人口作性交易、販毒與性侵樣樣齊，其中曾任男侍應的Derrick Lee Cardello-Smith控告Diddy於1997年在一個派對將他強姦，索償1億美元（約7.8億港元），由於Diddy並未出席網上聆訊，法官判決他自動敗訴，需要賠足1億美元（約7.8億港元），從下月1號開始，每月支付對方1,000萬美元（約7,800萬港元）。

Derrick於1997年於底特律一間餐廳擔任侍應，與Diddy邂逅。其後他們一起參加派對，喝酒與吸食大麻。當Derrick於派對上與一名女賓客進行性行為時，他指Diddy伸手撫摸自己的屁股，其後Derrick喝過Diddy送上的飲料後失去知覺。當Derrick醒來時，看到Diddy與一名女賓客性交，Diddy轉頭向Derrick表示：「我頭先都係咁搞咗你。」

Derrick目前正在坐監，他指Diddy曾探監警告他要撤銷指控，亦以230萬美元（1,794萬港元）的價碼想收買他，但他未有服從。Diddy的律師這樣形容Derrick：「呢個男人係一個被定罪重犯，一個性侵犯，過去26年被控14項性侵罪同綁架罪。佢個履歷依家包括喺獄中欺騙法庭，因為Diddy先生從來未聽過佢係邊位，唔好話被佢告。」