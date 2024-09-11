陳自瑤12歲女兒近照流出？微鬈曲髮少女咪濃似足媽咪巔峰

人妻女神陳自瑤（YoYo）與兩屆視帝王浩信於2011年結婚，並育有女兒王靖喬（QQ），日前YoYo43歲生日，一班好友一雙一對為她慶祝，反而她獨個出現。除了夫妻關係繼續撲朔迷離外，近年女兒生日，都只見YoYo為女兒盡心盡力整蛋糕布置，未見一家三口同框，而且夫婦二人即使分別與女兒貼合照，都遮住愛女外貌，最近網上卻有張疑似為YoYo母女的合照，引起討論。

有網民近日上載一張YoYo與一名少女的合照，並發文問道：「這是YoYo女兒嗎？感覺挺漂亮的。」照片中所見，YoYo站在後面，站在前面的少女就用手遮面，只露出一雙大眼睛，兩人除了五官非常相似，更做出差不多的手勢，該名少女一頭烏黑明亮秀髮，髮尾微微鬈曲，手指修長且戴上鑽石戒指。網民翻出王靖喬小時候的照片作比對，發現與這名少女非常相似，因此估計她就是王浩信與YoYo的女兒，很多人驚歎已經12歲的疑似王靖喬已有少女味，更大讚她有父母兩人的優良基因，遺傳到好的一方面，紛紛留言：「現在一下子長成少女模樣了」、「是個漂亮寶寶」、「挑父母的優點長」、「基因反正不會不好看。」

自女兒王靖喬日漸長大，王浩信夫婦為保護囡囡的隱私，已愈來愈少公開談及女兒，即使去年9月晒出湊女睇音樂會合照，王浩信都刻意用Emoji遮對方臉。陳自瑤多年沒有晒母女合照，年初才罕有分享連環自拍指「寶貝幫我弄的捲髮如何？好看嗎？」，又標註「#小小髮型師 #我的私人髮型師 #比我的set頭技術還好 #可以直接上街去了」，由此推斷王靖喬也愛將長髮夾至微曲，與這張照片脗合，而王靖喬以往也曾在陳自瑤的社交網直播出現，當時也試過在鏡頭前動作多多手指指。王浩信也曾分享首次陪同王靖喬去追星的合照，原來女兒的偶像是冰島混血華裔歌手Laufey，可見她有表演慾之餘，年紀輕輕也對娛樂圈很有興趣。

而YoYo為了靚靚，亦積極做運動，只見她倒吊做空中瑜伽，姿勢優美，簡直達到專業級，不少網民表示希望她能開班受徒，跟她學嘢。