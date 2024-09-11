本日日本：《ONE PIECE》原宿新店　潮Look索柏歡迎你

《ONE PIECE》粉絲以後多一個地方朝聖了！原宿新地標商場HARAKADO剛開設了《ONE PIECE》官方專門店ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU，結合了原宿的可愛文化、時尚潮流特質，以繽紛糖果色系及甜點元素，打造出有別於其他實體店的夢幻氛圍，令人眼前一亮！一大亮點就是矗立在門口的原宿索柏（HARAJUKU CHOPPER）立像，其帽子上有馬卡龍、可麗餅、千陽號蛋糕，搭配粉紅吊帶褲、彩虹手套和骷顱頭厚底鞋，手上拿着一支巨大棉花糖，樣子十分既潮又可愛！此外還可看到高2米的五檔路飛立體首辦，吃東西、大笑、睜大眼等表情都非常生動，手持雷電很有氣勢！新店除了展示多幅原畫及動畫手繪圖外，更發售多款限定商品，例如在「恐怖三桅帆船」篇中登場的「消極幽靈」、人氣甚高的紅心海賊團團員白熊「培波」推出了布袋、公仔吊飾等。店內也打造了「蛋糕島」篇章中的場景，同時推出全新SANJI no OYATSU系列，索柏、培波和消極幽靈都化身為可麗餅，非常可愛！