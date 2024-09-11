港姐︱大熱倪樂琳網上投票領先　梁嘉莹躋身三甲感鼓舞

港姐決賽將於本周日（15日）隆重舉行，今日記者會上宣布網上觀眾投票「我最喜愛佳麗」暫時領先三甲，分別是倪樂琳、吳芷靖和梁嘉莹，她們表示信心大增，倪樂琳坦言享受比賽，暫時未覺緊張，而吳芷靖坦言能夠在票數上領先好開心，因不想大家失望所以都甚有壓力：「我今日開始有少少緊張，但過程比結果重要。」梁嘉莹不諱言對自己多了肯定：「好開心大家鍾意自己呢種充滿陽光氣息嘅膚色，因為之前一直都流行白皮膚，咁依家我可以以呢種風格參選香港小姐，我真係好proud of自己。」兩位師姐郭珮文、黃嘉雯均看好梁嘉莹及倪樂琳，梁嘉莹聽聞後大感激動，笑言「面都紅晒」並指自己都好喜歡兩位師姐，特別是郭珮文：「我媽媽都好鍾意郭珮文，佢身上有種好特別嘅味道。」又大爆有倣效對方的168減肥方法，非常有效。而倪樂琳亦都表示好欣賞兩位師姐，又指郭珮文性格好可愛。

至於，莊曉婷和楊梓瑤表示未能在票數上領先感失望，不過楊梓瑤相信還有機會，而莊曉婷則認為到決賽當日會調整好狀態，現最佳面貌示人。問到臨近決賽日可有壓力？楊梓瑤謂：「因為我好驚問答環節，但應該到時放鬆心情就會好。」而莊曉婷表示暫時未有壓力：「因為依家係比較熟悉嘅地方綵排，所以冇乜壓力，但可能到總綵排就會開始有。」楊梓瑤亦表示除了兼顧參選港姐，亦正在努力考會計師牌，指不論結果如何，都一定會考取牌照，而在北京電影學院就讀的楊梓瑤表示完成港姐賽事後就會回到北京讀書，不過指如果成功當選就會留在香港拍戲：「因為我哋學校都好支持我哋去拍戲。」