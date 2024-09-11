胡定欣橫琴開工遇「高手」譚俊彥　靠一招拉近最萌身高差

視后胡定欣自去年與黎耀祥拍畢無綫劇《巾幗梟雄之懸崖》後，她在7月為《剪裁魔法師》擔任主持人，並且透露最近忙於在內地發展出席各大品牌活動。定欣前日（9日）踏入43歲生日，她興奮在社交網分享一系列慶生的照片，指自己非常幸運得到工作團體送花祝賀。最近有網民在社交網分享，日前巧遇定欣與譚俊彥於橫琴口岸拍攝新劇，以外曝光新劇的造型打扮。

該名網民寫上：「偶遇大女主角胡定欣拍戲 #TVB #港劇口岸 #胡定欣 真人靚過上鏡好多！」照片可見當天大概有10位工作人員圍着他們身旁，而當天看見他們貌似在拍攝旅行出遊的劇情，手拖着行李箱，講到打扮方便譚俊彥身穿西裝兼戴眼鏡示人，另外定欣曾穿上粉藍色長袖上衣，下半身配搭白色短裙，露出迷人的長腿。最搶鏡的是因為二人有身高的差距，定欣需要站在一塊木板上增高，為求與對方拍攝的時候差距比較貼近一些！有網民留言指胡定欣身高不矮，不過需要搭着木板拍戲，另一位網民則留言寫上：「胡定欣腿很長，但是隔壁男生很高」、「她高度163 cm，着鞋166 cm，但譚俊彥180cm。」