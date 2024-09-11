劉俊謙苦練武功做好本分　伍允龍開工作室拍動作片

資深武指董瑋、演員伍允龍、劉俊謙最近為演出電影《武替道》接受訪問，新片向武師致敬，細訴為香港電影默默付出的動作替身血淚故事。

擔任武指超過50年的董瑋今次走到幕前演出「森哥」一角，董瑋7年前客串演出過，主演電影要數到20年前，今次被故事吸引及打動而「復出」幕前。講到新片是向幕後默默耕耘的武師致敬，他則認為是向整個輝煌的年代電影致敬。董瑋講到演出武指：「整個故事，令我感覺到時代要進步，要向前看，唔好食古不化。電影就係咁，不論技術、表演都要進步，依家要求唔同咗，要有一班新一代的新思維去帶動。」講到動作片輝煌時代和現在有甚麼分別？他笑說：「唔夠錢拍囉！拍電影要錢，拍動作片更加要錢。」

而作為武打演員的伍允龍講到行業辛酸，他認為每行也有辛酸地方，但他覺得最遺憾的是功夫動作的技術發源地是在香港，但現在發展得最好的卻是其他國家，所以他有計劃成立工作室，開拍一些中、低成本的電影，可以讓新晋動作演員有機會發揮，累積經驗。

至於飾演新晋武師的劉俊謙獲董瑋大讚演出合格外，更是一個對自我有要求的演員。劉俊謙透露小時候曾學現代舞，但跟拍打戲有很大分別，對武行的基本功並不熟悉，拍攝前要跟武師苦練：「我覺得呢一行係好辛酸，但正如佢哋所講，人工包嘅，呢啲係本分，要做出好作品，辛酸係一定嘅。」董瑋亦大讚二人演出的《九龍城寨之圍城》效果令人驚喜。問劉俊謙《九》之後是愛上了動作片還是被嚇怕了？他直言《九》出街後多了動作片邀請，大家都以為他會打，但其實自己並不懂，不過也沒有被嚇怕，反而愈拍愈覺得要練功。