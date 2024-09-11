林峯感激佘詩曼做演唱會嘉賓：佢超出100分

藝人林峯早前到澳門開騷，今晚（11日）特別抽空返港出席活動，過幾天再回澳門繼續唱，提到今次澳門演唱會視為一次熱身，因為編排相等於一個紅館騷的架構，只是濃縮版，但亦有八成，他對演唱會甚有要求，也擔心無新意會悶，覺得演唱會不能只站着唱，希望令到觀眾睇到不同的視覺效果。

對於第二場邀請到「兄弟」佘詩曼（阿佘）做嘉賓，他笑言：「兄弟姊妹無理由唔撐，之前聚會時叫佢哋mark定期，來玩吓享受吓無壓力，（但阿佘好大壓力？）識佢咁多年，都唔知上台唱歌對佢來講咁大沖激，追佢決定唱邊首歌，臨最後先定到，不過好多謝佢。」

林峯表示與阿佘都有唱過卡拉OＫ，但做演唱會嘉賓不同，加上阿佘很少做嘉賓，對她比較新鮮，而且她又好認真對待此事，問給阿佘歌喉幾多分？他笑言：「超出100分，雖然佢緊張，但上到台就表現到出來。」林峯又指老婆都有來看騷，看到阿佘也講笑說：「你女朋友。」代入《使徒行者》時阿佘演林峯女朋友「釘姐」的角色。

女兒Luna因為要返學沒有捧爸爸場，而本月便是Luna兩歲生日，他已準備了慶祝節目，但要保持神秘感。提到網民希望之後的演唱會場數可以城寨四子齊人合唱，林峯大賣關子：「睇吓佢哋嚟唔嚟搞事啦！（請古天樂來？）老闆梗係留番明年紅館先。」