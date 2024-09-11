偷窺式拍攝　現場感一絕

好多人都希望可以親身去到AV片場，欣賞一下男女優如何激情互動。雖然喺呢個願意好難實現，但係想睇得有現場感，一系列偷窺式拍攝作品就可以滿足到大家嘅慾望，因為當中有部分場面扮被偷拍進行，予人鬼鬼祟祟偷窺一樣，令觀眾睇得相當過癮！

將錯就錯

喺MADOM MANIAC出品嘅《我無法忘記那天晚上的興奮》入面，單身男草太本來約咗班豬朋狗友喺屋企食飯飲酒，點知全部人放晒飛機，咁啱鄰家人妻那賀崎雪音見老公冇返屋企，就去搵草太撐枱腳喇！雪音食吓飲吓，轉眼間已經醉意十足，居然將草太當成老公咁又攬又錫，草太見雪音發晒姣，當然唔會放過呢個好機會，一於迎合雪音嘅動作瘋在激戰，過程仲被草太嘅針孔攝影機拍低晒！之後雪音雖然知道做錯事，但亦將錯就錯，經常搵草太偷情鬼混。

床戰操肌

於NPJ推出嘅《全職私人教練勾引》當中，一間健身室有位私人教練叫做有村希，而健身室老闆覺得希妹如此客人雲來，背後一定有不為人知嘅秘密，於是喺健身室安裝偷拍鏡頭，果然有所發現！原來有村希喺教授學員嘅時候親切又貼身，好容易就令男學員慾火高漲，而有村希則一路施以色誘，兩下手勢就令男學員主動求歡，喺健身室上演床戰，仲大玩不同體位操練埋全身肌肉添！

露底誘惑

片廠SMOKE製作嘅《巨尻女加班誘惑》，講述美園和花靚女又身材豐滿，但係一直被老公冷落，為咗滿足空虛嘅心靈，和花成日強制要求男下屬加班，期間佢就會借頭借路親近對方，仲特登扮喺對方面前走光露出情趣底褲，此計果然奏效，搞到男下屬慾火上升，繼而同和花上演辦公室激戰！但最估唔到嘅係，原來有個神秘人一直喺閉路電視偷竊晒佢哋整個過程，究竟佢係邊個嚟呢？

簡評

喺呢3部作品中，本仙最鍾意有村希主演嘅《勾引全職私人教練》，原因係希妹呢位電眼美人身材健美誘人，扮演健身女教練角色相當合適，而且表現又姣又夠放，潮吹表演仲相當悅目，更重要嘅係鏡頭運用角度夠晒鬼祟，令觀眾睇落真係好似偷窺緊一樣！