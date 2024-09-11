MIRROR 4子到泰國拍MV　邀泰版《流星花園》杉菜做女主角

人氣男團MIRROR將分為3個小組推出歌曲，每個月為粉絲們帶來不同的團隊作品。近日由盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）及姜濤打頭炮，推出合唱新歌《Strawberry Love》，4子更特意飛往泰國拍攝MV，展現不一樣的可愛風格。

《Strawberry Love》是首甜到漏的情歌，Edan表示：「今次推出比較可愛嘅作品，以往自己或MIRROR作品都係比較chok同型少少，未試過呢種咁可愛小男生感覺，應該對大家嚟講有種新鮮感。」姜濤亦附和：「呢首歌比較甜絲絲，好青春好fresh感覺。」首度唱出Serrini填詞的作品，Anson Lo直言沒想過歌詞會令自己不知如何是好：「因為歌詞有句：I wanna taste your love，唱嘅時候真係有啲怕醜。」平時歌曲以開暗黑風格為主的Jeremy，錄音時也要調適心態：「要迫自己唱得開心少少，要笑住唱，希望俾到大家甜嘅感覺。」

今次以4人小組出歌，希望讓各人可以展現自己的長處。姜濤表示：「推出小組，人數少咗，變成發揮自己嘅長處嘅空間會更多，大家可以更加睇到我哋每個人身上嘅閃光點。」Jeremy坦言﹕「我哋4個對上一次合作已經係好多年前，嗰陣時有幻想過，如果我哋4個一齊出歌會係點呢？隔咗咁多年，終於有機會嘞。」Edan十分認同：「我哋喜好都幾相近，大家都受K-pop嘅影響，好耐之前已經想做一啲跳唱項目，今次終於名正言順可以official做一次，對我哋嚟講都係好大嘅意義，係好難得嘅一次合作。」Anson Lo更說：「呢次合作，令我哋有返排《全民造星》啲item時候嘅感覺。」

4人曾被命名為「妹豬組」，Edan搞笑說：「我有個妹，Jeremy係巨豬，所以係妹豬組。」Jeremy表示：「呢個名係因為開live時有fans問呢個組合會做啲咩？會唔會跳妹豬舞，跟住發現我哋真係有cute少少嘅動作。呢個組名好直接話俾大家聽，我哋啲舞步都幾妹豬，哈哈﹗其實好多年前嘅合作，我哋有諗過用我哋英文名第一個字，起咗個小組名字叫JAKE。」

今次到泰國拍攝MV，更成功邀請了泰國版《流星花園》中飾演杉菜的女星Prim Chanikarn擔任女主角，4子大讚她外貌精緻。Edan說：「佢真係好犀利，有好多粉絲，所以都驚訝可以同佢合作，但我哋4個都幾怕醜，全日拍攝都唔係好夠膽同佢講嘢，去到臨收工我先鼓起勇氣同佢講咗兩句說話。」Anson Lo亦大讚Prim道：「今次好榮幸可以同佢合作，佢喺現場真係好專業，一埋位就好快做到導演要求嘅表情同走位。」

談到MV拍攝的點滴，姜濤指在極高溫天氣下開工，實在高難度：「咁熱要保持高糖份係有難度，其實想笑都難，但喺鏡頭前要好專業咁笑。我哋喺沙灘拍攝時，我件恤衫有好多人以為個圖案係design，其實係我啲汗，啲汗染到件衫由淺藍色變咗深藍色，大家睇MV時可以留意吓。」Edan亦難忘放煙花玩仙女棒的過程，另外還有扮揸車的部份，但因為仍是P牌，這次未能過足手癮。