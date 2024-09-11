匈牙利Dorothy Black　嗒人夫上位　

女藝人最怕傳出搭上人夫嘅緋聞，只係同樣緋聞發生喺四仔脫星身上，卻成為上位良機，好似匈牙利脫星Dorothy Black便深明此道，仲因為咁而人氣急升，真係傳多幾次緋聞都唔怕呀！

雄心勃勃

女藝人點解咁驚跟人夫扯上關係？當然係在於「道德」二字。不過同樣情況發生喺脫星身上就唔同講法喇，事關佢哋嘅工作本身就已經係挑戰道德底線，同埋脫界競爭激烈，唔諗吓計真係好難上位，因此如果同人夫傳出緋聞嘅話，咁仲唔係博出位嘅良機？想知道呢條橋係咪真係掂，只要睇吓來自匈牙利布達佩斯嘅脫星Dorothy Black便能一清二楚。

據Dorothy Black稱細個時因父母離異關係，所以經常跟隨母親四處移居，而高中畢業後便投入職場，為咗搵快錢，佢不但喺夜店工作，更以裸模身份拍攝過幾輯寫真，卻因而被西班牙一間四仔片廠睇中並邀請演出，從此展開脫星事業。不過雄心勃勃嘅Dorothy Black，後來因為遇到挫折，令自信心爆棚嘅佢，變得心灰意冷，究竟當其時佢發生咗咩事呢？

因禍得福

原來Dorothy Black初出道嘅時候，以為自己挾住裸模身份下海拍四仔，必定會一炮而紅，卻估唔到佢嘅處女作反應麻麻，更惹嚟唔少四仔迷嘅批評。不過又唔怪得四仔迷畀負評，事關Dorothy Black喺片中飾演女同角色，而且演技稚嫩，床技亦未到家，縱然獲片廠大力吹捧，仍難扭轉銷量頹勢，由於冇諗過自己嘅成績咁差，所以難免會感到失落。

經過深思熟慮之後，佢決定盡地一鋪，轉變形象跟男優床上合作，而冇幾耐佢就傳出搭上人夫嘅緋聞，事關當時有媒體拍到佢跟已婚男優到酒店短聚，但Dorothy Black就解釋話只係同對方喺酒店房排戲而已，咁當然係冇人會相信啦，就係咁，佢嗒人夫嘅緋聞愈傳愈烈。以為緋聞會令Dorothy Black嘅四仔事業盡毁？咁就錯喇！呢個緋聞不但令佢嘅作品備受注目，更令佢先後多個四仔頒獎禮獲得提名，大家話佢係咪因禍得福呢？

Profile

出生地：布達佩斯

身高：162cm

三圍：36F-25-36

雖然Dorothy Black先後跟多位人夫男優傳緋聞，但每次都令佢人氣暴增，名副其實橋唔怕舊囉！不過話雖如此，佢嘅身材確實有料到，否則單憑緋聞又好難令佢人氣保持咁耐

嘅！