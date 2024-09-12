【是日通勝】

農曆八月初十

甲辰年 癸酉月 己卯日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：穿井、開池

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

金牛座：運勢差，唯獨財運強，可謂不幸中之大幸。

雙子座：財運勝人一籌，但仍需謹守量入為出原則。

巨蟹座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

獅子座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

處女座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

天秤座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

天蠍座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

人馬座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

山羊座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

水瓶座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

雙魚座：勿為小事發脾氣，以免給情人一個壞印象！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）雞 財運差

鼠：有望發揮自身才能，獲認可的機會大。

牛：腦筋轉數快，做事效率高，勢如破竹。

虎：精神不振，沉迷玩手機，對身心無益。

兔：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

龍：小心駛得萬年船，做事細心不會蝕底。

蛇：全情投入工作，付出愈多，收入愈多。

馬：桃花旺，獲友人牽紅線，易覓得真愛。

羊：有機會出現緊急事故，需要冷靜應對。

猴：被迫跟進不願接手的任務，心情欠佳。

雞：是日沖煞，不宜炒股，錢財有去無回。

狗：貴人相助，事業受惠，難題一一化解。

豬：不跟人斤斤計較，可在職場上贏好評。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

道法自然

「道法自然」是道家哲學的核心思想之一。它強調人應當順應自然規律，遵循事物的本性而行。這種自然至上的思想，與命運觀也有着密切的聯繫。

首先，「道法自然」強調事物皆有其自然規律。萬物皆有自然生長的節奏和方式，人不應該強行改變或者違背這些規律。如「春生夏長秋收冬藏」，這就是自然之道。人只有通過順應自然，才能與萬物和諧共處。

其次，「道法自然」也要求人要順其自然，活出真我。每個人都有自己獨特的生命經歷和性格特點，不應該勉強自己去做一些違背本性的事。相反，我們應該坦然接受自己的命運，用自己的方式去處理生活中的各種事務。

最後，「道法自然」與命運觀也有着密切聯繫。道家認為，人的命運並非一成不變，而是由自己的行為和選擇所決定。如果我們能夠真正理解並實踐「道法自然」，就能夠更好地把握自己的命運走向。反之，如果我們違背自然，試圖強求改變命運，往往會適得其反，陷入痛苦之中。

「道法自然」是道家思想的核心，蘊含着對自然規律、人性以及命運觀的獨特理解。只有我們真正領會並實踐「道法自然」，才能夠與自然和諧相處，掌握自己的命運，活出更加豐富精彩的人生。