蔣祖曼熱愛演戲停唔低　餐廳打工幫補生計

藝人蔣袓曼入行多年，一直以來飾演專業人士角色居多，不過她於無綫劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，終於擺脫冷酷形象飾演模特兒。她笑言最初以為是演法醫，而入行前曾當模特兒的她理應架輕就熟，不過蔣袓曼卻指有難度：「即刻要身形管理，要說服自己係名模，我高度其實未屬於專門行天橋。」又指幸好事前一早減了15磅，試造型時才穿得下戲服：「但最瘦反而係就嚟拍完嗰陣，連我自己都覺得瘦到好恐怖。」提到劇中首次跟貪玩的黃宗澤拍檔，她笑言被對方嚇到：「佢好搞笑好多講嘢，但拍嗰陣變咗第二個人，我好驚呀！」

匿屋企練喊功

談到她不論舞台劇、電視劇甚至電影全都涉獵過，她指自己停不下來，又自爆當初拍獨立電影時，要靠在餐廳打工幫補生計：「我喺間餐廳做咗好多年，我好鍾意返工，服務性行業最鍾意。」又表示能藉此接觸不同性格的人，有助自己拿捏不同角色。

不過蔣袓曼透露演喊戲仍是一大挑戰：「我本身好少喊，依家有專注訓練自己喊，得閒喺屋企就喊，見到人拍喊戲就問。」問到會否想競逐獎項？她坦言：「以前我實話唔想，個個都話冇所謂，最緊要做好自己，依家唔係，我好想！」又指尚有一大段路要行，但只要有目標，相信會有成功的一天。