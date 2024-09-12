兩代女團合體　宋茜宋雨琦瀡滑梯相映成趣

內地女星現年37歲的宋茜及24歲的宋雨琦屬兩個不同年代的女團代表，日前一個品牌活動撮合二人同場，宋茜於2007年被韓國SM娱樂有限公司發掘，成為旗下練習生。兩年後更擔任女子组合f(x)隊長。至於近年人氣甚高的宋兩琦則是Cube娛樂旗下藝人，2018年以韓國女子組合(G)I-DLE成員出道，她憑着綜藝節目《奔跑吧》、《爆裂舞台》及《請吃飯的姐姐》等人氣飆升，尤其在《奔跑吧》中，簡直是毫無偶像包袱，加上熱情活潑的性格，成功圈粉，社交網擁有近千萬粉絲。

日前活動中，二人同框的生圖曝光，瞬間引發網友熱議。雖然兩女年齡相隔甚多，但同樣被網民指好養眼，照片中的他們同樣穿了白色上衣配搭牛仔褲，宋茜顯得成熟大氣，而露腰的宋雨琦則青春活力十足，被網民讚為魅力擔當。期間，宋雨琦跳舞搞熱氣氛，二人坐吹氣瀡滑梯時，宋茜顯得相當驚青，而宋雨琦則表現興奮，對比下相當搞笑。

此外，今年是宋茜入行15周年的日子，其工作室晒出她的一組寫真照片，照片中，宋茜眼的周圍的黐上閃片，勍如淚珠一樣，楚楚可憐般，拍攝時她置身於花叢中，穿着一條白色紗裙的她，露出香肩，十足花仙子一樣， 宋茜更於社交平台留言:「謝謝所有記得這一天的人，一睜眼，手機裏有很多提示信息，助理说：『大家都在祝你15周年快乐，只有本人還沒起床。是的，這是除了過年和過生日之外，一年裏最熱鬧的日子。日子一天一天過，每天都是不一樣的，又有些相似。出道的那一天，我們都是新人，那天是不可複製的，但是每一年的今天都會收到一群老人和一群新人的祝福。」

​