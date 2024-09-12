東瀛遊成為2025年日本國際博覧會官方票務代理　10月6日前訂購門票享超級早鳥8折優惠

【營業資訊】萬眾矚目之【2025 年日本国際博覧会】（2025 大阪•關西世界博覽會） 即將於2025年4 月13 日至10 月13 日隆重舉行。東瀛遊正式宣布直接與「2025年日本國際博覽會協會」簽有委託票券販售之契約，成為日本海外銷售代理，協助販售「大阪．關西世博」門票。

東瀛遊為目前全港唯一獲官方委託票券販售之日本海外官方代理

東瀛遊執行董事禤國全表示：「我們很高興成為目前全港唯一旅行社獲關西世博協會簽有委託票券販售之契約，代理銷售2025 世博門票，將全球最負盛名及觸目的盛事帶給香港市民。同時，我們成功獲得世博官方票務代理，為客人帶來信心信譽保證。」

預計2025年全年日本遊客量破4,000萬人次

禤稱：大阪向來是日本最受歡迎旅遊勝地之一，相信引頸以待之世博會必然掀起新一波旅遊熱潮，更會吸引不少學校組織世博遊學團參觀。預計明年前往當地朝聖的遊客必大幅增加，有望超過疫情前，創出歷史新高，日本全年有機會達至「4,000 萬人次」目標。

我們正積極準備迎接巨大的旅遊商機，開拓與世博會相關之旅行團及自由行套票，將國際級盛事與優質服務結合，致力於為旅客創造一個難忘獨特的體驗。期望明年日本旅遊產品生意額按年有 20%增長。」

超級早鳥門票可享預約展館的特別抽籤機會，尊享超級早鳥8折優惠

大阪．關西世博將引入展館活動預訂系統，以減少場館等候時間。旅客在購票後，可選擇想要入場的日期、展館預約抽籤，接著在預約的當天，攜帶門票QR CODE 前往會場即可。所有門票均有2 次預約展館的抽籤機會，超級早鳥門票享有特別抽籤，一共有3 次抽籤機會。客人於今年10 月6 日之前於東瀛遊選購全期一日門票，更可尊享有超級早鳥8 折優惠。

東瀛遊 預訂 2025 年大阪·關西萬博（電子門票ID）