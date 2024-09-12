控訴HYBE不人道！NewJeans瞞公司開直播聲援閔熙珍

韓國人氣女團NewJeans所屬的ADOR事務所，隸屬天團防彈少年團的HYBE事務所子公司，因為ADOR代表閔熙珍與HYBE之間爆內鬥，她日前遭解除代表一職，僅負責NewJeans的製作。成員為聲援她，昨晚（11日）在未有事先知會公司下，自發性地在非官方短片頻道進行直播控訴HYBE。

影片以「NewJeans想說的話」為題，她們透露閔熙珍被解除代表職位那天，是透過報道得悉此事，有感公司不尊重藝人：「看到一起共事的人受到不當壓迫而心力交瘁，感到非常痛苦。從新任代表來到ADOR後，就感受不到任何的體恤，別說是我們的前途，就連累積到現在的創作、團隊特色都會失去，這點最讓我們感到無助與難過。我們擔心五個人的未來，所以鼓起勇氣。」

她們又表示如果未來無法跟閔熙珍代表合作，似乎沒辦法像以往一樣繼續工作：「我們想要的ADOR未來，是閔熙珍繼續出任代表並負責經營及製作。以人道立場來說，希望公司別再折磨她，說實話，她非常可憐，HYBE看來就像一間不人道的公司，我們能在這公司學到甚麼？」

成員Hanni還大爆之前去HYBE大樓，碰見某組合想打招呼，對方經理人竟然當面跟藝人說：「無視她吧！」Hanni坦言不明白為何要這樣霸凌其他藝人，隊友Minji也指對方從未道歉。Danielle最後亦表示：「希望ADOR可以回復原狀，亦希望公司聽取我們的請求，讓大家在各自的崗位好好繼續工作。」而在直播結束沒多久，NewJeans這段短片已被下架，連帶她們開設的短片頻道亦遭刪除。