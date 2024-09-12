Jon Bon Jovi拍MV巧遇企圖跳橋自殺者　勸阻成功

傳奇美國樂隊Bon Jovi前日（10日）於納什維爾John Seigenthaler行人橋附近拍攝新歌《People's House》MV時，碰巧見到橋上有一名女子站在橋邊圍欄外，雙手抓住欄杆，企圖跳橋自殺。62歲主音Bon Jovi連忙上前，站在女子1尺外勸阻她。其後還有另一途人加入勸阻，Bon Jovi與途人成功勸阻女子打消輕生念頭，兩人走近帶她回到橋中大路位置，在多談一會後，三人一起離開，過程被行人橋上的閉路電視鏡頭拍下。

知情者透露，由於Bon Jovi曾成立慈善基金Jon Bon Jovi Soul Foundation，他曾受過訓練如何與情緒困擾的人溝通。該基金宗旨是幫助饑餓、窮困與無家可歸的人，提供食物、住所、社工服務與職業訓練。知情者又指，Bon Jovi尊重該名受困擾女子，所以不會就事件發出任何聲明。納什維爾警局昨日於其社交網站公開閉路電視片段，讚揚Bon Jovi的英雄行為：「Bon Jovi幫助勸阻她離開Cumberland河上的橋邊，回到安全地方。大家需要互相守望，才可以幫助維護別人安全。」