美心MX ＆ 美心Food²中秋節盆菜限時快閃優惠

【特約報道】中秋佳節，當然要與家人團圓共享美食啦！美心MX推出限時優惠，Eatizen會員慿券預訂指定中秋節盆菜、盆菜宴或加餸，即可享有會員快閃優惠，指定盆菜包括「鮑魚福聚盆菜（6位用）」、「大鴻運鮑魚盆菜（10-12位用）」、「豐盛團聚盆菜（10-12位用）」，適合大小家庭享用，快閃價人均$56起。今年還有3款快閃價盆菜宴及多款加餸組合，釀蟹鉗、南乳粗齋等等菜式，足不出戶都可以享受一頓豐盛的團圓飯。Eatizen會員可享快閃優惠價低至58折，仲有限時加碼送共$60電子優惠券，訂購滿$2,000享免費送貨服務。

鮑魚福聚盆菜（6位用）

優惠價$818；Eatizen會員快閃價$768（原價$1,128）

豐盛團聚盆菜（10-12位用）

優惠價$718；Eatizen會員快閃價$668（原價$978）

四喜鮑魚盆菜（4位用）

優惠價$568；Eatizen會員快閃價$518（原價$818）

鮑魚福聚盆菜宴（6位用）

優惠價$958；Eatizen會員快閃價$918（原價$1,749）

豐盛團聚盆菜宴（10-12位用）

優惠價$1178；Eatizen會員快閃價$1,138（原價$1,937）

四喜鮑魚盆菜宴（4位用）

優惠價$688；Eatizen會員快閃價$648（原價$1,171）

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