打破刻板　特色台食搶先試

台灣傳統美食固然廣為人知，再加上日新月異的配搭，頓時令傳統的台食都變得吸引起來，想嘗鮮就要把握機會。

以酒入饌

熱情好客的台灣人，最愛和客人乾一杯。灣仔創意台灣料理最近在同區搬新舖，還帶來不少新菜式。升級版的威士忌A4和牛麵，先將酒倒入碗火點火，再倒入湯汁，牛肉嫩滑又有酒香。帶子海膽豆腐魯肉飯配日本刺身級帶子，再加點三文魚籽，層次豐富。以啤酒入饌的香水酸梅脆梅花，加入鳳梨和香水檸檬，酸甜開胃。其他還有紅燒腿庫肉飯和瑰香東坡肉飯等選擇，最後來一杯珍珠奶茶威士忌，令人回味。

海鮮盛宴

去台灣必吃火鍋，連鎖台式精品火鍋店近日推出鑽石華麗限定鮮活海鮮季宴及多款時令海鮮配搭，當中包括有澳洲西岸或蘇門答臘龍蝦、墨西哥野生珍珠象拔蚌、貴妃蚌、扇貝和基圍蝦等，新出的金鑽海鮮拼盤有7款時令海鮮如活北寄貝、南非鮑魚和白等，華麗海鮮拼盤則有5款海鮮。逢星期日至四晚上8時30後，指定食材會有優惠價，最高可達3折，學生優惠套餐有4款肉類選擇，再加丸滑和海鮮等，湯底10選1，性價比高。來到中秋，現時至9月18日會有中秋包廂套餐，特別呈獻七星伴月及花好月圓海鮮拼盤，提早訂枱會獲企鵝賞月節日拼盤，120厘米或以下小朋友，會有免費頂級寶寶童樂餐及各種優惠，讓你歡度佳節。

茶香酒香

台式茶飲和甜點，在本地有相當多選擇，台式手工甜品專賣店剛於太古城開新分店，推出限定的全新冰品、飲品DIY自由配，清涼冰品自由配可從牛奶冰、杧果冰或奶茶冰選擇，再加指定價錢選12或27款配料，飲品自由配有4款茶底選擇，可揀選3或4款配料，在這個9月指定茶飲只要HK$9，再加上全年學生優惠，感覺更抵。此外，品牌和銅鑼灣台灣汲飲式雞尾西酒吧合作，於即日至10月27日推出聯乘活動，利用仙草凍和芋泥等打造限時雞尾酒，Tropical To-Go內有伏特加、利口酒和水果外，還有手工仙草凍。Tataro以氈酒配仙草汁和白酒等，芳香帶甘，客人在酒吧消費後，可憑同日收據在甜品專賣店享受指定折扣。

香茶解膩

大時大節盡情食，吃多幾餐都覺膩滯，外送服務品牌和台式茶飲店合作，於9月16日至18日推出中秋月餅解膩茶系列，當中包括冰檸檬紅茶、洛神冰茶、913茶王、葡萄柚綠茶及冰番石榴檸檬綠茶，客人於指定分店訂並選外賣自取中秋月餅解膩系列，會有限定的手提燈籠杯套添氣氛，數量有限，送完即止。