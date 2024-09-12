Travis Japan港騷大跳《Megahit》送驚喜

日本男團Travis Japan(TJ)出道兩年，首辦世界巡迴演唱會，一連兩場的香港站演出，昨日(11日)假新蒲崗東蒲胡李名靜體育館開鑼，首場吸引港日兩地大批粉絲捧場。7位成員以一身黑色帥氣禮服型爆出場，一口氣跳唱出道歌《JUST DANCE!》及《My Dreamy Hollywood》等3首歌曲後，便各自以廣東話及英文自我介紹，期間又不停用廣東話與歌迷交流，炒熱現場氣氛。

全晚合共跳唱22首歌曲，成員施展渾身解數，大晒舞功外，成員川島如惠留表演打後空翻，成員松田元太則於歌曲《LOCK LOCK》時更揭起上衣，展示結實腹肌大派福利。他們又落足心思，大跳教主Anson Lo的大熱歌曲《Megahit》，為港迷送上驚喜。

隊長宮近海斗表示，今次是他們第3次來港，終於可以舉行首次單獨港騷，感謝粉絲支持。成員中村海人透露此行吃了小籠包及片皮鴨，並即時跟粉絲講兩者的廣東話。其餘成員亦去了Shopping及睇夜景。成員七五三掛龍也則自爆與隊友川島去了主題樂園的《魔雪奇緣》園區，還即場「Elsa」上身大唱《Let It Go》，場面搞笑。

演唱會尾聲時，成員松倉海斗拿出相機set位，與全場歌迷大合照。而中村海人落台前，依依不捨以廣東話講：「我愛大家」，結束首場香港演出。