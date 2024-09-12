清爽濃香鮮味饌　中西海洋珍味

海鮮，素來都是不少大廚愛用的食材，亦是不少食饕喜愛的滋味，最近分別有主打地中海海鮮的餐廳登場，又有人氣中菜食廚以時令海鮮入饌，帶來中西風味的海洋鮮味，海鮮控可以大快朵頤！

西式風味

早前於上環開業的全新地中海海鮮餐廳，由名廚Sergio Landi創辦，以他意大利家庭主鄉龐貝為靈感設計裝潢，選用優質食材和可持續海鮮，透過延長保質期的乾式熟成技術及可持續的屠宰方法，貫徹可持續飲食理念，並配以糅合傳統與創新的烹調手法炮製一系列海鮮美饌，好似意大利粉紅蝦、海鱸魚生片、意式鯷魚露油醋汁煮青口、有機三文魚配紅莓和三文魚子、蒜香橄欖油鮑魚扁意粉和卡邦尼海鮮意粉等。當中的有機三文魚配紅莓和三文魚子更是打卡食味兼備的推介之選，事關大廚將三文魚刺身擺盤成海星形狀，滿足視覺和味覺的雙重感官享受。此外，菜單還有適合多人共享的蠍子魚番茄圓筒意粉、燒八爪魚伴布拉塔芝士等。大家還可以趁用餐前後到餐廳後方的隱藏酒吧享受獨特的意式微醺時光！

中式滋味

位於尖沙咀酒店內的中菜廳，不時推陳出新，餐廳主廚黃皓勤師傅最近就用上水產養殖管理委員會（ASC）和海洋管理委員會（MSC）國際認證，或來自水產養殖改善項目（API）的可持續來源海鮮、於即日至11月15日期間推出6款精緻海鮮佳餚。菜式包括涼拌油雞㙡菌皇帝蟹肉法邊豆、米通脆炸魚肉丸子、崧子波士頓龍蝦炒鮮奶、素翅菜膽蟹肉雲吞雞、欖菜乾煸蓮藕帶子肉鬆和雪菜濃湯海皇煨麵。當中的涼拌油雞㙡菌皇帝蟹肉法邊豆雖是一道開胃涼菜，卻集山珍與海錯於一身，用上海洋管理委員會認證的阿拉斯加皇帝蟹腳肉搭配爽脆的法邊豆和雞髀菇，淋上特製的油雞㙡菌醬汁，味道豐富。而崧子波士頓龍蝦炒鮮奶 靈感擷取於大良炒鮮奶，用上海洋管理委員會認證的全隻新鮮波士頓龍蝦配上鮮奶蛋白，置於炸麵餅上，搭配香炸龍蝦頭，每一啖都令口腔充斥澎湃的海洋鮮味。