環球小姐︱雷莊兒再披水着參加選美　曾是過來人冇乜壓力

環球小姐香港賽區的16強佳麗今日（2日）到觀塘碼頭進行外境拍攝，一眾佳麗穿起性感水着大展身材，其中兩名佳麗劉葉和魏嘉華更下體現形。

2017年度港姐冠軍雷莊兒今次再穿上泳裝示人，她坦言有勾起以前選港姐的回憶，又指以前她參選港姐期間身形太過瘦削，而現在則長回一點肉肉，整體看起來更健康。提到事前準備，她表示一星期會去5日Gym房Keep Fit，不過現在身形未去到最滿意的狀態，希望可以再瘦一點。又言因為曾經參選港姐，所以對於今次比賽壓力都沒有太大，能夠輕鬆應付。

另外，被視為大熱的姚祖恩是首次選美，亦是首次在公眾場合穿泳裝見人，問到可有壓力？她就表示沒有：「因為我唔想畀太大壓力自己，最緊要係自己做到最好，而事前亦都準備充足，所以壓力唔大。」才藝方面，她動靜佳宜，懂得低音提琴、滑雪、打高爾夫球等等。

雷莊兒和姚祖恩二人一拍即合，已成為好友，姚祖恩更表示會向選美經驗豐富的雷莊兒取經，而雷莊兒亦表示自己會無私和一班佳麗分享選美心得。問到會否擔心比賽影響友誼？雷莊兒就表示大家都非常支持對方：「因為我哋選環球小姐係好friendly，冇以前咁大壓力，好多女仔都會準備好自己，唔會特別去唔食嘢。」而姚祖恩則表示友誼第一。

同場，蔡頌思因之前曾被醫生懷疑患上皮膚癌而做手術，令腹部上方留下了永久的疤痕：「不過最後都冇事（對着泳衣有影響？）都冇辦法，惟有多鍛煉自己體態。」提到泳衣有點太鬆不合身，她指自己的碼數穿大部分衣服都會比較鬆，所以好好難買衫，要經常改衣，又言為Keep Fit已經戒掉碳水和糖。

至於已婚育有孩子啊現年36歲年紀最大的候選佳麗徐蒨駖（阿姨）表示家人非常支持自己，尤其是奶奶會為她烚雞胸肉和西蘭花，還贈言叫她「唔使驚，你冇青春但你有經驗」安撫她。雖然參加了比賽，她少了時間陪屋企人，但家人亦叫她把自己當成單身，放心去參選，並表示今次可能是她最後一次參加選美，所以她想全力以赴。