甩拖Lokman向Edan「宣戰」爭林明禎：我同佢襯啲！

男團MIRROR成員楊樂文（Lokman）和邱傲然（Tiger），與徐㴓喬（Asha）和夏韶聲今日（12日）出席劇集《存酒人》開鏡拜神儀式。Lokman與Tiger表示劇集已拍攝了一半，劇中演酒保的Tiger事前更特意學調酒，他笑指自己酒量一般，不過現時可在家調酒給好友品嘗，身旁Lokman即大讚他的出品有水準，又指自己酒量還可，不易飲醉。他表示劇中飾演才華洋溢兼玩世不恭的酒吧常客，透露劇中跟不少女演員有對手戲。

談到剛於7月份宣布「分」訊的他，甩拖後明顯消瘦，他表示心情Ok正努力增磅中，但否認受情傷影響：「因為太陽風暴，太陽粒子令好多人情緒同身體受影響，我相信好快會過，會變番大隻仔。」坦言現時先專注工作。提到他9月底迎接35歲生日，他表示有三隻愛犬陪他過，故並不孤單，又透露有份投資的餐廳，早前已跟業主達成共識減租並已續約，會繼續營業。

提到隊友呂爵安（Edan）公開認追馬來西亞女神林明禎，問到覺得二人是否相襯？Lokman笑謂：「見仁見智啦，我覺得自己同林明禎襯啲。（爭明禎？）公平囉，呢個世界有自由意志，大家各自向自己方向走，最緊要開心同高興。」Tiger則笑稱覺得自己跟Edan更相襯。談到Edan高調護花結果導致脫粉潮，Edan為此於網上發文向「爵屎」（粉絲暱稱）道歉，Lokman坦言未有就此致電慰問對方：「佢呢排應該比較煩，畀啲空間大家，各方面都要時間處理，呢件事對各方面、對佢同粉絲嚟講都係一件大事，要慢慢處理、接受，人生有太多呢些事情，如果每件事都大反應就死得。」

至於徐㴓喬就透露劇中演調酒師，事前有上堂學調酒，指自己本身也好杯中物：「平時飲酒覺得簡單，但原來調酒好講求技巧，調酒師朋友試過我調嘅酒都讚合格。」她笑言劇中被一大班男士包圍，又透露會有動作場面，首次接觸動作戲的她，表示雖然有不慎擦傷，但也覺得很好玩：「有啲場口冇得NG只得一次機會拍攝，所以事前要綵排好多次，希望拍出嚟嘅效果好。」