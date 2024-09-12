馮盈盈不認同網民票選港姐三甲　自爆個人心水佳麗

藝人馮盈盈早前以師姐身份率領今年《2024香港小姐競選》幾位參賽佳麗去塞班島拍攝外景，順道在當地大玩潛水，她在水中泳姿，獲網民大讚似足美人魚，她表示除了潛水，還有玩跳傘，工作之餘自己玩樂。她直言熟水性，已考獲潛水牌，對潛水有信心。

今日她穿高衩紅色禮服現身活動，大騷長腿，狀態甚佳，被指錬贏今屆香港小姐，她開心表示過獎，身為香港小姐師姐，應該要做好榜樣，無論身材各樣都要完美，才能夠成為師妹們的學習對象。

近日網民投票「我最喜愛佳麗」暫時領先分別是2號倪樂琳、10號吳芷靖和11號梁嘉瑩。盈盈直言並非自己心水，「我嘅心水係一齊去塞班島嘅師妹，7號秦冀雯 、8號盧凱怡和12號鍾翠詩，戥佢哋唔抵，佢哋係最好，我好偏心，佢哋一定係三甲，只係未去到決賽，時辰未到，（邊個係冠軍？）要睇臨場狀態，如果佢哋有好成績入到三甲，就要開酒慶祝。」中秋佳節將至，會同屋企人食飯，或者都會相約幾位閨密飲酒談心，表示未來兩年都不會拍拖，只專注事業，「又唔會謝絕社交，唔想太孤僻，都會識新朋友。」

型男栢天男透露正在拍劇，10月中便會飛馬來西亞為一部動作西片開工，將會到英國、香港、馬來西亞和柬埔寨等地取景。今次合作的班底全部外國人，要求打得幾勁，「有機會去野林拍攝，都有啲危險，因為都多爆炸場面，我要飛起踢一字馬踢兩個人，我拍曬心口好想學，今次對我嚟講係考牌。」而且全英語對白只有一兩句廣東話，也會有點壓力。現在要努力keep fit，希望開工前減掉4kg ，依家每日只飲豆漿豆奶。