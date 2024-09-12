先達專家預測！iPhone 16邊款最好炒？

每年iPhone推出都是「果農」辛勞工作的一段時間，因為又有得炒！適逢iPhone 16系列將於9月13日晚上8時起接受預訂，記者找來先達三禾電氣負責人Simon哥，率先估吓哪一款利潤最高！

Simon哥指今代「一定炒得起」，他表示：「上代iPhone 15系列幾乎毫無新意，依然炒足一多個月。今代iPhone 16系列加入相機控制鍵，算是有一定突破，加上香港售價比世界大部分地方平，所以預計今年都有一定水位。」他估計16 Pro Max沙漠金首天可賺兩千港元左右，容量256GB、512GB及1TB都可以，16 Pro則約有數百至一千港元溢價，同樣以沙漠金色最受歡迎。但他提醒大家：「iPhone 16及16 Plus純投資就唔好諗了，一定蝕！」

同場加映：超硬淨機殼

隨着iPhone 16系列推出，CASETiFY宣布推出升級版Ultra Bounce極強防摔手機殼，以TesseLock專利防摔物料打造，提供6層360度保護及極強彈力保護角，達到10倍MIL-STD 810G 516.7軍事級防摔標準，提供高達10米的防摔保護，並足以承受260次連續跌落。廠方同步推出專用極強扣環及極強多功能背帶，前者可把機殼吊掛在背包、外套或皮帶扣上，後者則讓用戶騰出雙手。手機殼同時支援無線充電及MagSafe功能。