法證VI︱蔣祖曼超水準發揮　鄭衍峰重頭戲獲讚

無綫劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》播出結局周，昨晚一集中，女主角之一的Nana（蔣祖曼飾）身陷險境，一直遭前男友李啟（鄭衍峰飾）糾纏，原本打算歸還男方所有之前贈送的現金、禮物，與對方劃清界線；但李啟在Nana準備攤牌前離奇死亡，Nana亦同告失蹤。幾經調查，井Sir（袁偉豪飾）及余Sir（黃宗澤飾）揭發事件與李啟家姐李玥（陳庭欣飾）有關；原來李玥為了繼承家業，竟冷血至親手殺死親弟，還計劃一併殺掉Nana及其腹中塊肉。

之前為巴黎奧運擔任駐當地主持兼獲得不少好評的鄭衍峰（Leonard），這次罕有地在劇集中佔戲頗重，角色立體又有發揮。一心只想好好戀愛的李啟，本身已是欠果斷及自信的「媽寶」二世祖，整天不但開口埋口就是「媽媽」及「Nana」，性格相對軟弱、賴皮，是明顯不討喜的類型。不過由於Leonard選擇了以較溫和的方法演繹角色，加上性格單純無害，故仍成功贏得不少網民支持，讚Leonard演「戀愛腦二世祖」零違和感，又指他演技超出預期。Leonard笑言今次是首次拍劇有感情線，並謂當知道對手是蔣祖曼後即放心不少：「雖然未同佢合作過，但都知佢好有經驗同埋好好人。真正埋位時，因為劇本經常要改，佢都會即時同我再分析、睇吓我哋兩個應該點演，真係好多謝佢。另外都要多謝我媽媽漪娸姐，佢喺現場會幫我執應該點演，仲教我點樣演繹一個煩得嚟又令人鍾意嘅二世祖，佢真係教咗我好多。」

至於解剖戲場口，Leonard拍攝前後原來意外地經歷了「冰火五重天」：「拍之前我咁啱請咗幾日假去峇里出席何依婷嘅婚禮，嗰度接近40度。跟住我一返嚟第二朝就怕呢場戲，嗰日正正係12月尾，得10度左右，一來我要唔着衫畀五個化妝師由頭化屍體妝化到尾，一化化足2、3個鐘，好彩當時係開晒暖氣嘅。到真係拍嗰時要瞓上塊鋼板時，嘩！因為扮死屍要閉氣，但又凍喎，凍又會震喎，所以每閉氣15秒要停一停，蔡潔都有忍唔住話你個心口係咁喺度震喎，我話係呀，真係太凍喇。」

而陳庭欣雖然只是飾演單元主角李玥，但一樣過足戲癮，除全程保持霸氣及偶爾外露奸險樣，昨晚更先後上演狠心殺人、及對下屬極速變臉游走「冷酷」與「開心勝利」之間，同樣有發揮。甚少演奸角的她笑言今次飾演壞女人，原來是因為總監製鍾澍佳看了她之前在電影《女子監獄》的演出：「有一日喺event撞到佳導，佢話佢有睇套戲，仲話因為我入面做嘅角色好唔係我、豁晒出去，所以今次就搵我做奸角，我聽到都覺得幾驚喜。」