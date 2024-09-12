劉俊謙克服恐懼 6層樓一躍而下：有啲怯

藝人劉俊謙、董瑋、伍允龍（Philip）及蔡思韵主演的電影《武替道》未上畫，先獲各地電影節關注，一連入選4個海外影展。日前，電影率先舉行群星友好場，收穫大量觀眾好評，電影隨即宣布加開本周末及中秋節優先場。

今日電影推出主海報、正式預告，以及最新的電影製作特輯：「演員篇」，幾位主角率先披露戲中重要場面。劉俊謙今次戲中飾演一位對港產動作片，充滿熱誠的年輕武師李世龍，戲中動作戲連場，當中有場於油麻地鬧市拍攝的槍戰戲，他對於當日武師團隊效率極為欣賞：「電影預算所限，嗰朝基本上好短時間就完成一整場槍戰戲，一個上晝就拍咗差唔多超過100個鏡頭，好難忘嘅係自己從未試過喺咁短時間內完成，成個拍攝進度、速度要更快，但係動作指導海哥（江道海）好好，手足又好清楚自己要啲乜，自己就好努力跟住去執行。」

另一場令劉俊謙難忘的戲份就是6層高的跳樓戲，拍攝時都有點膽戰心驚：「我本身就冇畏高，但企上6樓拍攝都有啲怯，因為就算有『威吔』吊住，始終自己人生都冇試過企喺大廈嘅邊邊，望住樓下咁高然後之後自己要跳落去。」阿謙成功克服恐懼，更連拍幾次跳樓場面，他指最辛苦是一班手足：「我就咁跳落去都係做少少跳樓反應，最難嘅反而係啲拉『威吔』嘅師兄。」