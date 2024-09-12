林明禎春風滿面首開腔　爆Edan未得手：慢慢觀察！

人氣組合MIRROR成員呂爵安（Edan）傳撻着馬來西亞女神林明禎，男方日前更出Po霸氣護花直認正在追求女神，搞到掀起脫粉潮。自緋聞以來，林明禎今日（12日）首次現身公開活動，她以桃紅色吊帶短裙配黑絲上陣，交足功課狂擺甫士派心心，狀態不俗。

問她是否有愛情滋潤時，她甜笑，沒有回應，再問是否跟Edan拍拖？她直言：「冇拍拖。（Edan話追你？）佢咁講都係佢好風度。（佢用咩招數追你？）你要問佢。（好Sweet？）大家都係朋友，一切順其自然。（用咩方法先可以打動你？）我喺感情方面好保守，要認識同相處一段時間，慢慢觀察。」

問她跟Edan是否合得來？她即時撒嬌，引用Edan之前叫記者手下留情謂：「說好的手下留情呢？」明禎透露將會出歌，問她可有問Edan意見，她拉開話題謂：「我過兩日要飛去台灣，下個月會出歌，之後會去拍MV，未做過歌都唔知出歌咁難，嚟緊都係集中呢方面。（有冇畀Edan聽過首歌？）冇。」講到兩人被拍到在歐洲撐枱腳，她解釋因為當時大家在歐洲有工作，所以相約食飯：「佢知道我喺度，所以約我，只係食個Brunch。」至於Edan被脫粉，她暖心謂：「仲會有鍾意同欣賞佢嘅人。（你心痛佢？）每個人都有自己嘅喜好，亦都有人鍾意同唔鍾意你，冇辦法得到全世界認同。（會唔會因此而加分？）佢向來好有風度。（佢出Po前有冇同你商量？）佢有同我打招呼同話抱歉，我暫時冇收到太有惡意嘅訊息。（你想唔想拍拖？）順其自然，遇到好喜歡嘅人都會想拍拖。（Edan啱唔啱你？）主要係睇相處得舒唔舒服，冇話特別喜歡咩類型。（你啲粉絲鍾唔鍾意佢？）咁我就唔知。（接受佢有冇壓力？）我明天有活動，明天再講，做人都好難，我都好驚講錯說話。」另外，明禎被翻舊帳，指其前男友張軒睿當日亦高調宣官，但一個月後便分手，她澄清：「件事並唔係咁，不過已經過咗好耐，唔需要再講。」

另外，明禎之前身體抱恙要停工回馬來西亞養病，她稱已康復一段時間：「近幾個月忙工作，依家錄新歌，希望今年以另一個身份見大家，係廣東歌定國語歌就先賣關子。（仲駛唔使食藥？）依家唔需要食藥。（之前係咩病？）之前喺意大利做時裝騷時中了新冠，後來好番，但無調理，之後再感染，令半邊頭、喉嚨、耳仔都超級痛，所以即時停工回馬來西亞休養，同食咗中藥調理。」