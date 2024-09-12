申銀秀短裙騷美腿　同厲雲挽手派心冧粉絲

韓劇《閃亮的西瓜》男主角厲雲與飾演女二的申銀秀今日（12日）來港出席品牌活動，女方挽着男方手臂合照，又一齊做心心手勢冧粉絲。申銀秀身穿灰色西裝外套配短裙，她透露今次是首度來港，非常開心：「喺機場見到粉絲接機，好多謝，好驚喜，我好鍾意睇《重慶森林》，好鍾意香港，最想去中環半山扶手電梯行吓。」她近年在影視上屢獲獎，講到未來目標，她表示：「我一直好鍾意演戲，想挑戰唔同角色，可以嘅話想拍動作片。（有冇諗住學咩去增值自己？）作品好重要，我隨時做好準備。」她有份演出的韓劇《Light Shop》已煞科，現時正休息的她稱若有機會想去旅遊，也可能會選揀來香港。講到身形，她坦言不清楚自己的身形是否算上得完美，但會盡力做運動及保持飲食健康，問到日常喜歡的穿搭？她表示自己喜歡穿不同風格的造型，古着或者當期流行的風格都會嘗試。

至於厲雲已非首次來港，但笑言每次來到都很有新鮮感及覺得很有活力，自爆最愛的港式美食是蝦餃同雲吞麵。厲雲向來熱愛做運動，他透露為了外形及穿衣好看，健身時會鍛煉肩背線條。而問到喜歡女生作何種打扮？他表示：「Casual同簡約風。（鍾意咩類型嘅女生？）鍾意做嘢專注同集中嘅女仔，散發自然魅力。」