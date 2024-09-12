辻莉莉莎 奇迹級沙漏BODY

曾幾何時，唔少人會以葫蘆嚟比喻女性嘅苗條身材，但諗深一層，用佢嚟形容屁股大過胸部嘅巨尻型女性會更貼切，若然身材好似日本寫真女優辻莉莉莎，胸部比臀部大得多，咁就要改一改，以沙漏作比喻就最合適！

質感堅挺

喺日本寫真界，巨乳女優愈來愈多，無論係柳瀨沙希、鈴木富美奈，抑或愛澤幸子，個個心口對波都大到震撼人心，但論到質感夠堅挺，今日為大家介紹嘅辻莉莉莎，佢對波實在大到冇得彈！

今年26歲嘅莉莉莎，係近期冒起得比較快嘅寫真偶像，原因同佢嘅身材有莫大關係！先由最吸睛嘅上圍講起，佢嗰對G奶又脹又堅挺，但絕非硬繃繃，當莉莉莎做出唔同動作，呢對奶嘅形態就會隨之改變，好明顯係天然無加工。數到條水蛇腰，又軟又幼，再配埋又圓又翹嘅美尻，令莉莉莎獲得「奇迹之沙漏BODY」呢個稱號。

多才多藝

話時話，莉莉莎身材豐滿誘人，何解成日面帶病容呢？原來阿妹係童星出身，細細個拍咗唔少電視節目同廣告，但演藝工作從來唔易做，搞亂晒佢嘅生活節奏，壓力又大，以致健康受損。長大之後，莉莉莎又因為要表演芭蕾舞，經常靠節食嚟控制體重，導致體弱多病，所以家陣個樣帶有幾分病態美。

好彩嘅係，家陣莉莉莎嘅身體狀態已回復正常，工作範疇亦愈來愈廣，試過喺賽車雜誌、玩具軍事雜誌亮相，亦曾以Cosplayer身份出席動漫活動！講到未來發展，莉莉莎話好想嘗試做幕後工作，例如節目策劃、寫劇本等等，照咁睇嚟，阿妹都幾多才多藝喎！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-23-33