那怕只係拖吓手仔、錫吓嘴仔，好多人都對初戀念念不忘，甚至會產生再續前緣嘅衝動，唔知有冇機會好似今次介紹嘅四仔劇情咁刺激呢？

爭分奪秒

少年十五二十時，特別容易有性衝動，但因乜解究多年之後重遇初戀，感覺仍然好似乾柴遇上烈火，急急要進行床上運動？四仔片廠21 Sextury Video就透過新作《Deep Anal Appetite》，話畀大家知原因何在。影片由3位形象活潑嘅脫星孭飛，分別係Alyssa Bounty、Bonnie Dolce同Veronica Leal，佢哋喺片中同初戀男友分手後，好快同另一個男人拉埋天窗，點知未到7年之癢已覺得性生活乏味，難怪見番舊愛一刻，拿拿臨要跟對方爆房，嗰種心急可以話去到分秒必爭嘅程度。如果鍾意睇快速直奔主題嘅四仔，呢一套會啱你心水。

偷食都制

初戀對象係咪始終最好，呢點因人而異，但由New Sensations製作嘅《Cheating Wives #2》，片中嘅女角就認為初戀好正，為解相思之苦，就算背夫偷食都肯制！影片搵嚟Armani Black、Ashley Tee、Kate Dalia等脫星參演，個個都有一副火辣身材，尤其係心口對車頭燈夠晒激凸，見到咁正嘅初戀女友，係男人都會把持唔住，更何況之前有過一段情，下半身自然產生激動反應，繼而爆發連場床戰。值得一提，片廠話影片用上大量主觀角度拍攝，令四仔迷可以睇得更有代入感。

零舍合拍

初戀情人有乜嘢地方令你最回味？樣貌迷人？身材火辣？抑或柔情似水？呢套由Simon Wolf出品嘅《Teens With Bald Pussies #2》，就話畀大家知，原因可能同性趣有關！劇情講述Scarlett Fay、Kayla Marie、Vivian Jixxer等新進脫星同初戀男友有共同性癖好，就係好鍾意幫對方私處脫毛，點知分手後，各自嘅另一半都唔係好此道者，於是喺重遇初戀嘅一日，彼此慾火重燃，喺床上脫個不亦樂乎！