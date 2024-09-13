林明禎否認拍拖　爆Edan未得米：慢慢觀察

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）被指撻着馬來西亞女神林明禎，引發脫粉潮，只好在社交網向粉絲道歉，前日開工時更頭耷耷。而事件女主角林明禎昨晚自緋聞後首度現身，兩度稱讚Edan有風度，但講到拍拖就直言仍在觀察對方，踢爆Edan未得米！

Edan早前被東網獨家踢爆秘撻年長7歲的林明禎，他之前出席活動時表示了解中，女方連日來遭受網上抨擊，忍無可忍的他近日出Po霸氣護花，更直認正在追求女神，卻因此觸發脫粉潮，兩日間跌粉2千。

自傳出緋聞後，一直只有Edan面對傳媒，而林明禎昨日終於在港現身公開活動，有網民就認為男方近日在網上爆Seed表面是護花，實則是擺明禎上枱，逼她在活動上表態。昨日明禎偕韓劇《閃亮的西瓜》男女演員厲雲與申銀秀出席時裝品牌活動，明禎以桃紅色吊帶短裙上陣，交足功課狂擺甫士派心心，狀態不俗。問到是否有愛情滋潤？她笑而不答，再問是否跟Edan拍拖？她直言：「冇拍拖。（Edan話追你？）佢咁講都係有風度。（佢用咩招數追你？）你要問佢。（好Sweet？）大家都係朋友，一切順其自然。（點先可以打動你？）我喺感情方面好保守，要認識同相處一段時間，慢慢觀察。」當追問她跟Edan是否合得來時，她重提Edan之前在活動上叫記者對她手下留情，撒嬌說：「說好的手下留情呢？」

談「情」遊花園

明禎透露將會出歌，問到可有問Edan意見？她即遊花園：「我過兩日要飛台灣，下個月會出歌同拍MV，未做過歌都唔知出歌咁難。（有冇畀Edan聽過首歌？）冇。」講到2人被拍得在歐洲撐枱腳，她解釋指當時雙方在歐洲有工作，所以相約食飯：「佢知道我喺度，所以約我，只係食個Brunch。」對於Edan面臨脫粉潮，她則表示：「仲會有鍾意同欣賞佢嘅人。（心痛佢？）每個人有自己嘅喜好，亦都有人鍾意同唔鍾意你，冇辦法得到全世界認同。（會唔會因此而加分？）佢向來好有風度。（佢出Po前有冇同你商量？）佢有同我打招呼同埋話抱歉，我暫時冇收到太有惡意嘅訊息。（你想唔想拍拖？）順其自然，遇到好喜歡嘅人都會想拍拖。」記者再問Edan條件是否合適？她即大耍太極：「主要係睇相處得舒唔舒服，冇話特別喜歡咩類型。」提到她被翻舊帳，其前男友張軒睿當日高調官宣戀情，一個月後卻告分手，她澄清：「件事並唔係咁，不過已經過咗好耐，唔需要再講。」

另一邊廂，Edan前日在太子開工時明顯心事重重，有網民捕獲他即在社交網分享照片，見他頭耷耷，似滿腹心事，狀甚可憐。而他為安撫粉絲，在另一社群蒲頭向「爵屎」（粉絲暱稱）表心迹：「這兩天看到很多大家的鼓勵和支持，真的很窩心很感動，謝謝你們。同時我也看到有些粉絲感到難受，甚麼原因都好，我很抱歉令你們難過。我只想說，我還是那個我，還是那個會珍惜所有機會，認真努力工作、力求進步的Edan。無論如何，我希望大家一切安好。」有人發現Edan早於4月就在社交網發文透露要前往美國，並附上「要LongD半個月了」、「小別勝新婚」的字眼，估計是對着林明禎說，甚至有人認為他們已經交往數個月。