【是日通勝】

農曆八月十一

甲辰年 癸酉月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：出財、開倉、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：34、03、41

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

金牛座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

雙子座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

巨蟹座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

獅子座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

處女座：事業運最差，不改變躺平心態，遲早出事！

天秤座：欠理據的堅持等同鬥氣，做人要保持理性。

天蠍座：要帶眼識人，勿輕易相信別人的花言巧語。

人馬座：多向身邊人示好，遇到困難才會有人幫你。

山羊座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

水瓶座：愛情運急跌，處理男女關係切忌拖泥帶水。

雙魚座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）狗 煩惱多

鼠：工作運不太好，做起事來易迷失方向。

牛：謀事易碰壁，需留意細節，不可大意。

虎：言行務必謹慎，以免讓自己陷入困境。

兔：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機。

龍：運勢回升，有柳暗花明又一村的感覺。

蛇：感情運差，對伴侶不能一直忍氣吞聲。

馬：能與共事者通力合作，事業如魚得水。

羊：工作順利，獲上司賞識，上位不是夢。

猴：做事要專心一點，忽略細節會有麻煩。

雞：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

狗：是日沖煞，運勢不佳，內心有無力感。

豬：病向淺中醫，勿諱疾忌醫，後患無窮。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

此運不同此運

一命二運三風水，這個排第二的運字。每逢新年，大家都互相祝福，新年行大運，而每個人都希望自己新的一年可以行大運，從而脫離貧窮的人生。這就是一般人所了解的運，可以在短時間內發大財，為之行大運。

在玄學術數中的行運，有很多不同的運作，風水有不同派系的運用。有二元八運，有三元九運，大體上是二十年一個運。而這個運，並不是大家理解的，一兩年間可以大發特發，而是一年比一年順利，經歷二十年後，保你有安穩事業與健康的生活而已。是否可以在此二十年大發特發，則視乎你的八字。

八字命理中的大運，十年一個運，也不同大家想像中的大運。現實上，大家想像中的大運，就是必然會發大財。但在八字算命中的大運，在這十年中，事業根基有打好的機會，十年大運過後，令你的事業有發展的希望。約八字大運不利的，則這十年的事業，只是蹉跎歲月，事業完全無基礎可言。

一命二運，一命可理解為投胎到富貴家庭，純天意。大家理解的二運，一兩年內大發特發，可遇不可求，也是純天意。風水八字計算的運，不同大家理解的運。