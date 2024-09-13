王鶴棣陳小紜傳譜姊弟戀　工作室急發聲明回應

憑《蒼蘭訣》爆紅的內地人氣小生王鶴棣，今日（12日）流出他跟《如懿傳》女星陳小紜唱K的親蜜片段，兩人去年於新劇《大奉打更人》中合作，女方比男方年長9歲，疑譜姊弟戀。

網上有爆料者指兩人是「劇組夫妻」，拍畢劇集後一直聯絡約會，並一起參加過幾次劇組聚會，並上載了兩條視頻，片中約有10多人聚在卡拉OK的豪華包廂內，王鶴棣與陳小紜緊貼而坐，王鶴棣唱《告白氣球》時一直面向陳小紜，還摟着對方的肩膀，陳小紜非常受落還報以微笑，兩人又合唱《因為愛情》，王鶴棣更一度把頭挨在陳小紜肩上，舉動親蜜旁若無人。

對此，王鶴棣工作室表示：「殺青聚餐，輪流唱歌，別編故事。已委託律師對惡意造謠內容進行取證，追究相關侵權主體法律責任。」隨後北京星權律師事務所表示已接受王鶴棣的委託對爆料者作出提告，而陳小紜工作室亦作出回應「視頻內容為劇組同事殺青聚餐，其他內容都是編故事，我們堅決抵制偷拍、造謠等違法行為，並保留追究法律責任的權利。」不少網民認為只是普通同事唱K及聚會而已，但有網民批評若不是拍拖的話，王鶴棣的行為欠分寸，不應跟女生又摟又挨。