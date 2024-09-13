眼鏡88全新聽覺護理中心旺角開幕　專注聽覺檢查及助聽器驗配守護聽力健康

【特約報道】

扎根香港36年的眼鏡88，不僅一直致力關注大眾的眼睛健康，2016年開始更將專業擴展至聽覺範疇，成立「眼鏡88聽覺護理中心」，並在8年間持續拓展其服務網絡。最近便於旺角開設旗下第10間，亦是首間專注提供聽覺檢查及助聽器驗配服務的聽覺護理中心，為更多顧客提供信譽優良的專業聽覺檢查及助聽器驗配服務，進一步推動全民關注聽力健康意識。

旗下首間專注聽覺護理服務中心

根據衞生署2020至2022年度人口健康調查報告書，15歲或以上人口當中，有約12.3萬人被醫生或聽力學家診斷患有弱聽或失聰，並有約1.4萬人並不知道其聽力是否健康。根據世界衞生組織的世界聽力報告，聽力受損在生命不同階段，由嬰兒、青少年、成人，以至老年都會造成負面影響，為生活及個人發展帶來阻礙，當中包括聆聽溝通、兒童語言發展、兒童認知發育、學業成績、職業生涯規劃和決策能力、精神心理健康、人際關係等。可是，聽力受損不能憑肉眼察覺，難於被發現，因此接受專業的聽覺檢查尤為重要。目前眼鏡88的聽覺護理中心有10間之多，屬全港最大的服務網絡。當中有9間是設在眼鏡門市內或與專業護眼中心共同營運的分店，客人可於配眼鏡或預約驗眼之餘，兼做聽力檢查。而旺角新店更是品牌首間專注提供聽覺檢查及助聽器驗配服務的聽覺護理中心，除了地點便利，空間更是舒適充裕，加上有豐富經驗的聽力學家團隊和完善的設備，全面照顧不同年齡層的聽力健康需要。

守護不同年齡層聽力健康

眼鏡88集團行政董事及聯席行政總裁黃瑞欣（Joshua）先生表示：「我們的專業聽覺檢查及助聽器驗配服務，自2016年推出至今一直得到顧客認可及信賴。當初在拓展服務時，除了是看到有市場需求外，亦因家中長輩在晚年出現聽力衰退，不僅影響彼此溝通和關係，也影響他們的心理狀況，他們會因為聽得不清楚而感到不開心。這經歷令我們更加有抱負，想為有需要的人甚至整個家庭提供這方面的服務。」他補充：「聽得清楚是溝通的基礎，我們深信良好的溝通是家庭和諧的關鍵，『護聽力，建溝通』正就是我們整個服務的核心理念。」

眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀（Ashley）小姐表示：「我們鼓勵50歲以上人士每年進行聽覺檢查。若聽力受損，及早佩戴適合的助聽器，不但可聽得更清晰，改善日常溝通，更可適當地刺激聽覺系統，有效延緩聽力退化甚至腦退化。」她續指：「一般人例如BB、小朋友甚至成人都有機會遇到聽力方面問題。有的是耳垢阻塞外耳道，影響聲音接收；有的可能是患感冒之後，容易遇到中耳發炎令聽力出現變化或短暫損失；有的是一早醒來，察覺自己單耳聽不到聲音，出現突發性失聰。及時診治十分重要，如有懷疑要做聽力檢查，了解聽力損失的原因再尋求合適的跟進。」

提供一站式聽覺專業服務

Ashley續指：「我們提供全面的專業聽力檢查，聽覺專業人員仔細了解客人病歷後，會先後進行耳窺鏡外耳道檢查、中耳鼓室圖測試、純音聽力測驗。其中純音聽力測驗，客人須在隔音房內戴着耳筒進行。完成整個測試後，便可準確驗出其聽力度數和評估聽力損失類型，需要醫療處理還是純粹退化需要助聽器幫忙。若是前者可代為轉介跟進，若是後者可提供揀選適合助聽器的專業建議、驗配、免費一星期試戴及免費售後跟進服務。」眼鏡88引入多款嶄新專業智能助聽器，設計美觀輕巧，體積細小易於隱藏，具無線充電功能，配以降嘈以及先進的聲音處理等功能，令使用者接收到清晰對話及大大提升佩戴舒適度及體驗。舊式助聽器常見的嘯叫漏聲、放大所有環境噪音的缺點已不復見。這些助聽器更具備藍牙技術，可串流不同電子產品，適合重度使用電子產品的都市人。

眼鏡88全新旺角聽覺護理中心

地址：旺角雅蘭中心辦公大樓第一期17樓1710室

電話：2389 0328（查詢及預約）

營業時間：10:00am~7:00pm（星期一至五）、9:30am~6:30pm（星期六）、（星期日及公眾假期休息）