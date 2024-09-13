唇部護理法　減淡唇紋改善暗沉

相信不少女性都相當注重臉部肌膚保養，每晚都會塗上各類型的護膚品，讓肌膚看起來水噹噹，但卻忽略唇部護理，導致唇紋加深的問題，讓外表看起來十分顯老，塗上霧面唇膏時更顯眼！日常上除了可多喝水、多塗潤唇膏之外，還可以透過以下的小方法改善唇紋問題，不妨試試吧。

唇紋會隨着年紀增長、紫外線、日常不良習慣而加深，也有部分人習慣嘴唇乾燥時便不停舔，或用手撕掉嘴唇死皮，讓嘴唇更缺水脆弱，令唇紋更加明顯。因此，若想減淡唇紋就必須要做好保濕功夫，建議選擇含有甘草、洋甘菊、蜂蜜等滋潤成分的潤唇膏，可有助令嘴唇保持水潤、唇色均匀。但單靠潤唇膏並不足夠，建議每周定期為嘴唇進行去角質，能清除老廢角質之餘，又能深層滋潤嘴唇，保持粉嫩彈性。

許多女生為了看起來有好氣息而塗上唇膏，但往往以為隨便用卸妝液「捽」兩下，就能徹底卸除乾淨，事實上這樣會加劇唇部色素沉澱的問題，若大力拉扯嘴唇也會加深唇紋。正確卸妝方法應先用化妝棉沾取適量的眼唇卸妝液，再敷上嘴唇等待5至10秒，隨後再用棉花棒沾上眼唇卸妝液，輕輕擦走卡在唇紋的殘留色素，即使用有色潤唇膏也應按照以上步驟徹底卸除。