伊雲麥格高星光大道留名　3位女兒激罕同場

蘇格蘭男星伊雲麥格高（Ewan McGregor）入行逾30年，90年代中憑《迷幻列車》（Trainspotting）走紅，成功打入荷里活後拍過多部賣座大片其中包括《星球大戰》（Star Wars）前傳系列。現年53歲的伊雲昨日於荷里活星光大道上「打星星」留名。

伊雲「打星星」除了影星妻子Mary Elizabeth Winstead 出席之外，他與妻子所生的3歲子Laurie、與前妻Eve Mavrakis生的3名女兒以及亞裔養女Jamyan都罕有現身分享父親的喜悅，不過其中一名女兒Esther就因為拍劇而缺席。此外，在《星戰》中飾演「奧比溫」伊雲徒弟「黑武士」希登基斯甸臣（Hayden Christensen）都有出席。

伊雲上台致詞時自爆多名女兒都是演員，不過22歲養女Jamyan因想成為兇殺組的探員而不會做明星。而他亦表示自己好榮幸自己粒「星」可以在《星戰》已故「莉亞公主」嘉莉菲莎（Carrie Fisher）附近，更好幸運可以曾在一個派對上與她相識，自己年少時是《星戰》的fans並愛上嘉莉。