全新【MAIRE 美肌堂．日本新一代逆齡NMN】　奇蹟の突破 30天，超年輕

【特約報道】隨着年紀增長，身體代謝減慢，細胞不如年輕活躍，容易令您長期疲倦、肌膚欠缺彈性光澤! 要由內而外美麗，【MAIRE．美肌堂-日本NMN逆齡再生丸24000】，幫您保持年輕狀態!

3大逆齡成分 令您青春再生

【MAIRE．美肌堂】鑽研出至強逆齡方程式「日本新一代NMN x日本專研逆齡肽x美肌聖品透明質酸」，守住您的青春。科研實證，NMN有助激活細胞長壽蛋白，提升細胞修復力及再生力，幫您擊退歲月痕跡、減淡色斑皺紋、緊緻皮膚、強化身體機能，回復青春活力、自信美麗！完美配方更加入日本專研20年的珍貴成分[逆齡肽]，有助抗疲勞提升活力，幫身體快速充電，令您回復年輕精神！最後加入美肌聖品[透明質酸]，幫您鎖住肌膚水份、維持皮膚緊緻彈性，美肌效果驚人。每日食2粒，令您由內而外美麗年輕、精力充沛!

3倍提升NAD+ 煥活青春不老

更精、更純、更易吸收

日本【MAIRE．美肌堂】採用最新逆齡生物酶技術，成功提純高達99.9%的新一代日本頂級天然NMN，比市面一般人工合成NMN，更精、更純、更易吸收。只需15分鐘，3倍提升體內NAD+青春因子水平，令全身細胞逆齡再生。

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銷售點：香港萬寧

售價：HK$2280

總代理：愛健樂(香港)有限公司

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