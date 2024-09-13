方力申伍允龍奪韓國ACE FACE大獎　NY鍾諾言奪ACE TALENT冠軍赴韓出賽

【特約報道】由韓國ACE Entertainment（韓國ACE娛樂）主辦、致力發掘演藝及模特新世代的《ACE TALENT演藝模特大賽》早前在將軍澳創新園舉行總決賽。ACE娛樂韓國社長Yong Heo擔任首席評審，聯同大賽首席執行官唐安麒Dr Angel、「大馬女神」Miko Wong黃潔琪等組成星級評審團，而韓國ACE娛樂藝人Lenna T.及孖妹組合JJBABY則擔任表演嘉賓落力跳唱。

ACE演藝組及「Face of Hong Kong」兩大組別的參賽者在總決賽施展渾身解數，最後由現年23歲的NY鍾諾言以突出優秀的表現，奪得兩大組別冠軍！奪雙冠軍的NY鍾諾言將代表香港親赴韓國參加亞洲模界年度盛事《Face of Asia》總決賽和全亞洲的新星交流。大賽首席執行官唐安麒Dr Angel表示，見證大賽舉辦至今已四年，廣受大眾及媒體關注及支持，可見大賽的認受性之高。

每年在韓國舉行的《Face of Asia》其中一個重點項目，是頒獎予演藝及時尚界的代表性人物，表揚他們在推動時尚潮流及文化交流方面的貢獻。歷屆得獎者包括金秀賢、宋仲基、安普賢、車勝元、權相佑、崔智友、李炳憲、林志玲、言承旭等。

作為《Face of Asia》香港賽區的主辦方韓國ACE娛樂，今年代表韓國舉行《ACEFACE OF HONG KONG STAR AWARDS 韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》，向本地電影、電視、音樂、模特兒及運動員等界別的代表人物頒發大獎，以表揚他們在所屬領域中的耀眼表現。得獎單位全由公眾提名及投票，並由韓國著名演藝社長、製作人、音樂總監等核實賽果。

是次頒獎禮星光熠熠，並邀得藝人黃文慧等擔任頒獎嘉賓，得獎單位包括：方力申和唐詩詠獲「最耀眼全方位藝人」、王菀之及方皓文獲「最耀眼歌手」、李慧詩獲「最耀眼運動員」、伍允龍和林保怡獲「最耀眼男演員」、謝安琪和王丹妮獲「最耀眼女演員」、Lenna T獲「最耀眼網星獎」等。而「最耀眼電視資訊節目」是HOYTV的《健康關注組》、「最耀眼電影」眾望所歸由電影《九龍城寨之圍城》奪得。

ACE娛樂韓國社長Yong Heo表示，早在80年代香港電影植根韓國娛樂文化，很多韓國人對香港演藝文化抱有特別情懷，希望是次頒獎禮能增進港韓兩地演藝文化交流。