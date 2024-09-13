阮經天新片有激烈床戲　曾寶儀現場目擊睇得開心

台灣藝人阮經天與監製曾寶儀等昨晚（12日）出席電影《愛情城事》首映，曾寶儀被問到電影有多位演員參與，處理上會否比較繁複？她説：「有幾繁複就有幾開心，同咁好嘅演員合作，係做電影人夢寐以求嘅事。（考慮將戲中每個組合分別拍成電影？）我哋冇咁多錢，哈哈。」被問到會否感覺不夠喉？她直言觀眾能看到多位演員精湛演出，有「唔夠喉」、想追看的感覺才是最好，當然若有觀眾要求自己也希望能添食拍續集，也有考慮將當中故事獨立拍成電影，但現在先着眼宣傳工作。

阮經天就表示雖然自己單元只用了三天拍攝，但將角色二人的情緒濃縮起來，三天是剛好：「我也不會覺得太短，觀眾有覺得不夠還想要的感覺，正好將故事延伸下去。」提到戲中他跟女主角有激烈床戲，笑問他會否覺得不夠？他表示劇情確實有很多故事可以發展落去，但不一定是床戲，問他拍床戲有否尷尬？他笑言有一點點，曾寶儀即表示自己也同樣緊張：「兩個演員都將自己最好嘅狀態擺喺入邊，我喺現場睇得又緊張又開心，幾矛盾，我係第一個觀眾。」談到中秋節將至，寶儀笑言要護送阮經天回台灣，未必在港陪爸爸過，至於阮經天就表示要回台灣，問他有否拍拖？他説：「最近沒有被拍到。」表示中秋會跟經理人過。