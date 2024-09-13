近幾年，香港人都傾向買外賣，又或是在家儲糧，有時間就慢慢煮慢慢歎，好過落街食飯。繼有新的即食品牌推出，坊間也有全新外賣或簡易烹煮美食，想即時食又或作儲備都無問題。

惹味燒烤

預備節日大餐，有時都勞心勞力。凍肉專門店因應中秋推出頂級豪華燒烤套餐，內有日本A4和牛肉眼及西冷扒、龍蝦尾、自家調製滷水墨魚、水牛城天然豬肋骨、日本刺身帶子、松露牛油大啡菇和法式羊架等，再加上各式丸子和小食，分量十足。惠顧指定套餐會有激減，再加送豚豚圓圓燒肉1份，客人購物滿指定金額會有折扣優惠。另外推出的全和牛中秋禮盒有5款和牛，同樣豐富。此外，品牌新推Chill串燒套餐，內有20串不同款食材，最啱2人享用。

淮揚小菜湯水

自己煮，偶然想煲湯滋補一下，又怕麻煩。本地飲食集團近日推出全新即食品牌，滋補系列有乾貝螺頭鮑魚花膠湯、羊肚菌螺頭鮑魚雞湯和鷓鴣陳皮蓮子百合湯。淮揚美饌系列有多款小食，包括家鄉東坡肉、紅燒牛面頰、滬式家鄉鹹雞和鮑魚鵝掌花菇等，自用或宴客都很得體。

清涼雪糕

天氣持續高溫，各人家中的雪櫃長備冰品，日本家品品牌首度推出本地製造的雪糕系列，味道有抹茶、豆腐、黑芝麻、朱古力和雲呢拿口味，每杯以膠面封口，確保衞生，配有木匙方便享用。再加上品牌於尖沙咀分店重裝翻新，到時會有更多食材推出限定優惠，買回家慢慢煮更抵。