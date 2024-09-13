鄭梓浩舊愛自爆曾多次想輕生：唔想更多女仔受害！

曾參加《中年好聲音2》的前歌手鄭梓浩（Brian），被舊愛Grace踢爆私生活混亂，先後同內地人妻「小三」及「小四」、孫耀威妹妹孫美賢過從甚密，多年來喺鄭梓浩身上花費數以百萬，事件持續發酵，Grace再次出面，指佢踢爆渣男面目只為唔想更多女仔受害！

消息爆出後，與鄭梓浩同居7年嘅舊愛Grace被網友指係「蠢女人」，佢強調出錢出力幫鄭梓浩，全因為愛，以為大家會一齊行到終老，依家佢要大義滅親，只希望鄭梓浩好好反省，更對其他女仔感心痛：「唔想佢再用感情周圍呃女仔，再有更多人受害。」

Grace直指自己只係個受害者，中學同學兼初戀情人後生拍拖離離合合，多年感情蒙蔽雙眼，7年過去終認清真相，直指鄭梓浩最叻扮慘呻窮，以兒子生病為呃粉絲及身邊人送錢，封對方為「絕世渣男」。Grace又表示近8個月被折磨得好辛苦，曾經多次想自殺，惹人心痛。

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