鄭梓浩舊愛自爆曾多次想輕生：唔想更多女仔受害！
2024年09月13日 14:01
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曾參加《中年好聲音2》的前歌手鄭梓浩（Brian），被舊愛Grace踢爆私生活混亂，先後同內地人妻「小三」及「小四」、孫耀威妹妹孫美賢過從甚密，多年來喺鄭梓浩身上花費數以百萬，事件持續發酵，Grace再次出面，指佢踢爆渣男面目只為唔想更多女仔受害！
消息爆出後，與鄭梓浩同居7年嘅舊愛Grace被網友指係「蠢女人」，佢強調出錢出力幫鄭梓浩，全因為愛，以為大家會一齊行到終老，依家佢要大義滅親，只希望鄭梓浩好好反省，更對其他女仔感心痛：「唔想佢再用感情周圍呃女仔，再有更多人受害。」
Grace直指自己只係個受害者，中學同學兼初戀情人後生拍拖離離合合，多年感情蒙蔽雙眼，7年過去終認清真相，直指鄭梓浩最叻扮慘呻窮，以兒子生病為呃粉絲及身邊人送錢，封對方為「絕世渣男」。Grace又表示近8個月被折磨得好辛苦，曾經多次想自殺，惹人心痛。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
「情緒通」熱線： 18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk