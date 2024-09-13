全新微生態兒童配方　提升學生專注力及改善全人健康

【營業資訊】腸道是我們「第二個大腦」。近年有很多研究發現腸道和大腦之間存在一種稱為腸腦軸（Gut-brain Axis）的通訊系統，繼而發覺情緒和腸胃健康相互影響。情緒壓力會導致腸道不適，如腸道易敏、排便不𣈱𣈱順、食慾不振、噁心等。

另外，人體90%的血清素在腸道形成，只有其餘是由中樞神經系統產生。若腸道微生態失衡，會令到人體產生不足夠的血清素輸送至腦部，從而產生焦慮感覺。

剛踏入新學年，每一個學童都有不同的壓力，每日時間表都排得好密，放學之後又有補習同埋課外活動，沒有充足嘅時間休息，上課集中力不足，容易產生焦慮和負面情緒。再者，學童為節省時間，經常食無定時並吃快餐，令到腸胃愈來愈差，更會容易引致腸道微生態失衡。

全新G-NiiB Happy Child微生態兒童恬悅配方是由香港著名大學醫學院研發及經臨床驗證的獨特微生態配方。它由精準的活性益生菌和益生元配方組成，為學生補充所需益菌，平衡腸道微生態，促進恬悅和諧身心靈，有效紓緩憂慮及腸胃不適；提升專注力及改善全人健康。

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