Battista Targamerica無頂開篷　全球獨一

意大利豪華車廠Automobili Pininfarina最近發表旗下首輛受客戶委託訂製的全球僅此一輛One-off超跑Battista Targamerica。新車有兩大特色，一是採用Open-top不設車頂設計，二是車內特設雪茄保濕箱，令人聯想到邊坐開篷車，邊歎雪茄的勁Chill畫面。

客製化One-Off超跑

這輛客製化的無頂One-Off，是以廠方首款電動超級跑車兼全球限量手工製作不超過150輛的Battista為基礎而打造，搭載由120kWh的T形鋰離子電池組及4具獨立電動馬達組成的電驅動力系統，坐擁1,900hp超強馬力，最大扭力高達2,340Nm，不到2秒便可完成0~100km/h加速，最高時速超過300km/h。單次充滿電後，WLTP綜合續航里程可達476km。講到獨特之處，當然是其不設車頂的設計，由廠方在意大利都靈Cambiano總部及設計中心團隊合作，根據客戶的喜好而度身訂造，據悉由接到客戶委託至完成，整整花了一年時間。造價想必比Battista的220萬歐元（未連稅折約$1,900萬港元）還要高。

向經典法拉利致敬

車上許多細節靈感皆源自1986年Pininfarina受超級法拉利車迷Gianni Agnelli委託而打造的One-off，亦即是不設車頂的Ferrari Testarossa Spider。除了同樣刪走了車頂，變成無頂Open-top開放式設計及採用銀色車身配藍色車側條紋裝飾，還有相仿的百葉式尾冚設計細節及星形五輻合金輪圈，明顯是向該僅此一輛的無頂超跑致敬。工匠更於主動尾翼底部手工繪製了横間條紋細節，每當升起時展現其獨特一面。為了強調其稀有的One-off身份，車身更特別鑲上刻有車名的金屬銘牌。

特設雪茄保濕箱

兩座位豪華碳纖車廂，採用質感柔軟的棕褐色與黑色配搭的雙色皮革鋪陳。其中頭枕上壓印有F字形廠徽的碳纖賽車座椅，由設計剪裁到裝飾細節都是專屬製作。此外，車主還指定採用與內飾相同的棕褐色皮革，特別製造出一套壓有Battista Targamerica輪廓的專屬行李箱。不僅這樣，在兩座椅之間還內建一個完全客製化的雪茄保濕箱，這個特製小箱可擺放3支雪茄並配有透明箱蓋，廠方還為它注入跟車上5種駕駛模式，包括Calma（冷靜）、Pura（純粹）、Energica（活力）、Furiosa（激情）和 Carattere（個性）對應的綠、藍、橙、紅及黃5色背光飾燈細節。