葛綽瑤潛水頂硬上　自爆被導演呃

藝人葛綽瑤（Yoyo）、鄭杞瑤、程人富及陳映今日（13日）現身九龍灣出席主持的全新真人騷節目《潛在挑戰中》記者會，分享拍攝感受。Yoyo台上表示拍攝期間因自己體脂低，故潛入水中即感到非常寒冷，她笑言：「大家都估我會頂唔順最快上水，我唔想畀大家睇死，就算死都要死喺水入面！」程人富則表示最難忘是在海底親眼目睹二戰時被擊沉的船隻：「好驚，因為好大隻，亦會想像當時被擊沉嘅情況。」鄭杞瑤則表示自己不懂游泳故很怕水，今次成功挑戰自己，克服了人生最大恐懼。至於陳映就坦言一直也很想試潛水，但因體形問題而卻步。

不懂游泳的Yoyo受訪時笑言是被導演騙上飛機：「佢本身話就算唔係大堡礁都係加勒比海，一開頭係想挑戰嘅，我即刻OK！」笑言上機後導演才揭穿原來是到菲律賓及日本拍攝，而且行程相當緊湊，不過她表示在菲律賓的時候因水溫Ok其實很享受，但到日本時水溫平均10多度，令她感到很寒冷。問她會否希望趁現在好身形，在水中拍一輯靚相？她表示也希望留下一輯倩影：「趁行生影多啲靚相！」

本身已考獲初級潛水牌的程人富，受訪時表示在港潛過10次左右，他表示希望到外國潛水，以往試過跟女友到過大堡礁潛水，但笑指體驗麻麻：「因為大堡礁都分地方，有啲珊瑚礁冇咁靚，要揀啱公司先得，嗰次反而冇去菲律賓咁開心。」他笑指女友並沒投訴，因為是她安排行程，而自己更不敢投訴：「相處之道嘛，不嬲都係邊個安排，另外偷懶嗰個就唔好咁多嘢講，呢個係旅行唔嗌交嘅秘訣。」雖然早前求婚成功，但他笑言仍未習慣改口叫未婚妻，問他會否跟未婚妻再潛水？他說：「會，最初因為佢想學我先一齊學，依家愛上咗。（會唔會搞水底結婚？）應該唔會，技術未得，因為要做到徒手潛水先影到好靚嘅相，但水底要擘大眼再保持動作好難㗎。」